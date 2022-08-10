林智堅陷抄襲爭議 鄭文燦：他提的證據沒被充分討論採納
台大學術倫理委員會昨（9）日召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉及嚴重抄襲，其學位也面臨註銷的命運。而林智堅也隨即召開記者會，質疑台大學倫會「未審先判」。對此現任桃園市長鄭文燦也為林智堅說話，表示台大學倫會在審核的過程中，林智堅所提供的證據並沒有獲得充分的討論與採納，「這在嚴謹的程序裡面，應該得到公平合理對待。」
針對林智堅論文涉抄襲一事，鄭文燦今（10）日下午受訪時，表示林智堅現在心情一定是相當難過，也非常有壓力，「我們在選舉佈局上，一樣會步步為營，一樣會用正面選舉方式，來爭取市民最大認同。」鄭文燦強調，林智堅是一個非常勤奮認真的市長，8年執政新竹市也交出了好成績，新竹市民也是信任他的，因為新竹的改變看得到。
「我想論文、選舉跟市政不能劃上等號，8年執政成績也不能被單一事件否定。」鄭文燦替林智堅抱不平，表示台大學倫會在論文審核的過程中，林智堅所提供的證據並沒有充分討論與採納，「這在嚴謹的程序裡面，應該得到公平合理對待。」
至於現場記者提問，黨內是否有「換堅」的聲浪？或是大家會繼續力挺林智堅？對此鄭文燦並未正面回應，僅表示目前選戰仍會步步為營、小心謹慎，並且用正面選戰的方式面對所有問題，「事實上從7月到現在，似乎都還圍繞在政治漩渦裡面，都還沒有進入市政部分的討論。」