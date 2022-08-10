幼兒BNT疫苗測試品已抵台！王必勝呼籲：先接種莫德納
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，今（10）日表示，6個月到4歲的BNT幼兒疫苗的測試品，已於昨日抵達台灣，目前送往衛福部食藥署，將加快後續封緘檢驗時間縮短，不過對於何時能到貨一事，他回應BNT公司跟歐盟還做品管申請，這部分還要等待，也會持續追蹤進度。
6個月到4歲兒童可施打的嬰幼兒BNT疫苗，通過食藥署緊急使用授權（EUA），ACIP專家會議建議，第一劑、第二劑間隔4週、第二劑與第三劑間隔8週，不建議混打，不少家長也相當關心，BNT幼兒疫苗何時會到貨，對此，王必勝今日表示，測試品昨天已經到了食藥署，有助於未來封緘檢驗時間縮短，但確定抵台的時程還不清楚。
王必勝預估，BNT幼兒疫苗抵台後，可能需要到年底12月才能完成三劑的接種，希望家長們能盡快先讓幼兒打莫德納疫苗，來增加保護力。
據指揮中心統計，昨日幼兒莫德納疫苗有1868人完成接種，累計有11萬16381人接種，6個月到5歲的幼兒接種佔比為14.7％。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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