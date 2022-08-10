即將迎接BA.5疫情！王必勝籲：快打疫苗、買快篩

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指揮中心指出，今日新增85例中重症個案，以及25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為一名30多歲男性，已接種三劑疫苗，本身有酒精性肝硬化病史，7月份時陸續出現走路會喘、全身虛弱、下肢水腫，和肝硬化有關的症狀，8/4時發燒、胸悶，前往急診後，發現有出血性休克與貧血，當場就收治住院，並做新冠PCR為陽性確診，另外也有呼吸窘迫情形，因此插管並住進加護病房。住院當中給予瑞德西韋等藥物治療，然而因病情仍惡化，不幸於8/6過世，死因為肺炎合併敗血性休克、肝硬化合併腸胃道出血，加上新冠肺炎。
羅一鈞表示，今日有1例1歲男童重症，本身無慢性病史，8/2有發燒、咳嗽症狀，就醫時快篩陽性，之後返家照顧，不過8/3開始，出現呼吸困難，有雜音等比較嚴重症狀，發現有胸凹、呼吸窘迫，血氧濃度也下降，X光片檢查後發現兩側肺炎，當場緊急插管、使用呼吸器，並轉入加護病房，當時診斷是肺炎、哮吼合併呼吸窘迫，住院之後給予瑞德西韋等藥物治療，病況目前已改善，於8/8順利拔管移除呼吸器，8/9轉出加護病房，目前病況穩定，在一般病房中持續治療觀察。
BA.5疫情即將上升 籲民眾施打第二次追加劑
王必勝表示，我們預期BA.5在8月中至8月底開始會有一波感染，因此提醒民眾要落實防疫。要依照指揮中心建議施打疫苗，遵守現行防疫規定，包括戴口罩、洗手，確診後隔離相關措施。另外，「我們還是要保護高齡、幼兒或者有重大潛在疾病的患者，所謂的脆弱族群，尤其是這些族群又沒有打疫苗、也還沒有感染過的人，我們要關心他們的健康，也要避免把病傳染給他，要做相關防護措施，如有疑似症狀趕快救醫。」
王必勝進一步強調，趁著現在疫情平緩，呼籲民眾趕緊購買快篩，不要等到疫情較高時又要排隊，希望大家能開始注意。另外，第二次追加劑接種，建議施打對象為65歲以上長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫力低下，請盡快施打。醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員、機構、社福照護系統相關人員、50-64歲成人、18歲以上有外交公務需出國者，也建議盡速接種。
關於幼兒疫苗，王必勝表示，6個月至5歲之BNT疫苗，目前還在等待廠商進貨，預期從到貨到三劑施打完畢，「應該會到12月，所以時間有點久，既然會有一波疫情到來，建議幼兒現在以莫德納疫苗為主，會較快得到完整保護力。」指揮中心亦觀察11萬多位幼兒、小朋友接種狀況，目前看來相當安全，所以建議家長可帶小朋友盡快施打疫苗。
8/15零時起，來臺旅客搭機前取消持「2日內COVID-19 PCR報告」
指揮中心表示，因應各國邊境管制政策已逐步開放，經評估國際間多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行我國仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫，故自8月15日零時（航班表定抵臺時間）起，不分是否為國人或外國人，「所有來臺旅客」搭機前取消持2日內PCR報告；惟境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。
指揮官王必勝強調，入境後唾液PCR篩檢以及3+4檢疫持續實施，維持防線。指揮中心提醒，全球疫情雖有持平略降趨勢，惟疫情瞬息萬變，籲請旅客抵臺後仍務必遵守各項檢疫、防疫措施。指揮中心將持續監視國際疫情、變異株威脅及旅客入境篩檢執行情形，如國際疫情變化且經評估將對我國防疫造成重大威脅時，不排除再重啟此項措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54772
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