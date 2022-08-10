隱形了？以為貓不見奴才快找瘋！低頭一看驚：保護色太強
這一不小心真的會踩下去！一般來說，黑色的貓咪最容易隱身在任何角落，尤其是像黑暗之處或是未開機的電視螢幕前，如果沒有動作或是露出一對明亮的大眼睛，常常會讓人找不到牠們身影。不過日本一名飼主養的貓咪並不是黑貓，竟然也發生一模一樣的困擾？
推特帳號@urabanashi813的飼主養了一隻棕色花紋的曼赤肯貓咪「Natchan（なっちゃん）」，目前才1歲大的牠好奇心強又活潑，經常在家中四處探索，也會學狐獴一樣以後腿站立觀看四周。不過日前有一天推主突然找不到Natchan，無論自己怎麼呼喊，Natchan就是沒有出現，正當飼主心急如焚、以為牠偷溜出門時，突然發現Natchan就趴在與牠同色系的長毛地毯上，因為顏色太相近，飼主第一時間完全沒發現還差一點踩到愛貓，讓飼主又好氣又好笑地說：「你知不知道我找你找了多久啊？」
推主將Natchan的照片分享在網路上，許多網友看了也忍不住笑說：「超完美的偽裝術」、「一不小心就會踩到啦」、「找到眼花」、「變色龍喵喵」、「不能出個聲音嗎？」、「絕對不能買跟主子一樣顏色的地毯，會找到想哭」，現在來看一段Natchan的影片吧！（編輯：陳珮瑜）