首席研發Terry Lin、主廚Sandy Yoon
重新定義冰淇淋讓它不再罪惡，使用小孩都知道的食物食材，只有一半的卡洛里。我是廣告 請繼續往下閱讀
要傾注多少熱情，才能將喜歡昇華成專精？「Bebop」由一群不能沒有冰淇淋的冰淇淋愛好者所研發，希望兼顧美味及健康，捨棄傳統冰淇淋中增添滑順口感的鮮奶油，以鮮乳、蛋、蔗糖、米、薏仁及初榨橄欖油或酪梨油等天然食材做基底，搭配香草莢、巧克力等不同天然風味成分，製作成更清爽無負擔的冰淇淋。
2022年Bebop結合人氣美式風格餐廳「AVENUE」，共同推出更多特色冰淇淋甜點，菜單上的「田鳥香草冰淇淋三明治」帶著懷舊的創意，把冰淇淋夾在兩片餅乾內享用，好像小時候在糖廠吃到的蘇打餅夾心冰淇淋，當然，躍身台北東區消費重鎮的美式餐廳，保留傳統冰淇淋三明治的傳統元素之外，加上創新原料，採用美式白巧克力餅乾，搭配馬達加斯加香草莢製成的冰淇淋，打造傳統冰淇淋三明治的新軀殼，也賦予全新的靈魂，咬下一口是一種新時代的時尚口味，頓時打開國際觀的感覺，這就是美式餐點的熱情奔放遇上創新風格的冰淇淋擦出的火花吧！
店家資訊
Bebop
官網：https://icebebop.com/zh/home/
FB：BEBOP
AVENUE Fast Casual Eatery
地址：台北市大安區安和路二段92號B1F
電話：02-2708-1908
時間：11:00-19:00（週一公休）
FB：AVENUE
這篇文章 夏日冰品｜冰淇淋愛好者研發革新無負擔冰品 進駐美式餐廳共譜Chill能量 最早出現於 行遍天下旅遊網