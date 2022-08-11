蔡英文籲全黨挺林智堅　陳時中：先相信同志，非下令

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大前日認定抄襲情節嚴重，並將撤銷林智堅的碩士學位；兼任民進黨主席的總統蔡英文昨日在民進黨中執會中表態支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，黨內也傳出不同意見。民進黨台北市長參選人陳時中今（11）日爬虎山並到慈惠堂參香前受訪指出，蔡英文並非下令，只是表達態度，自己站在同志立場，先相信同志。
談及今日爬虎山，陳時中說，四獸山在台北市是非常重要的休閒運動場所，為了推動市民健康，今天看看各方面設施是否有符合大家需要，「我聽說這些步道都做得很好」。
陳時中表示，蔡英文是表達一個態度，並沒有所謂下令，自己站在同志立場，先相信同志，他也再次強調，學倫問題是專業問題，要在體制內做努力。
另外，台北市長柯文哲表示抄襲論文是「一狗票」，陳時中表示，自己並不認同這樣的說法。
至於林智堅論文風波是否會造成民進黨在北台灣選情「一屍五命」，陳時中表示，這是有些人的想法，但選舉要各自努力，以政見、市政未來發展爭取選民認同。
受訪後，陳時中與在地議員許淑華、許家蓓、洪健益、張茂楠、議員參選人張文潔、何孟樺等人一同爬山，有民眾看到陳時中感到相當驚喜，更高喊「阿中市長早」，陳時中也熱情揮手回應。