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公司普渡驚見露胸妹！八字衣有夠派　網友：好兄弟走不開

▲公司普渡赫見長髮露胸辣妹。（圖／爆廢公社）
▲公司普渡赫見長髮露胸辣妹。（圖／爆廢公社）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-11 10:26:372022-08-11 11:09:01

明天（12日）就是中元節，已有不少公司行號提前普渡，網路上就瘋傳一組照片，某公司大拜拜現場赫見一名長髮露胸妹，網友看到直呼「我願意加班不領錢」，該名正妹的IG也迅速被搜出。

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▲網友紀錄公司普渡拍到最美風景。（圖／爆廢公社）
▲網友紀錄公司普渡拍到最美風景。（圖／爆廢公社）
網友在臉書社團「爆廢公社」PO出兩張照片，某間公司正在大門口進行聯合普渡，貢桌上擺滿餅乾、酒水及金紙，師父拿麥克風領著員工祭拜好兄弟，而在後方角落，一位留著及腰長髮的女子，身穿八字中空衣，坦露飽滿南半球，短裙岔出兩條纖腿，很難讓人不去注意。

▲長髮妹衣著清涼，魔鬼身材引人注目。（圖／爆廢公社）
▲長髮妹衣著清涼，魔鬼身材引人注目。（圖／爆廢公社）
原PO寫下：「有這樣的同事我願意每天準時上班。」貼文曝光，大批網友亢奮留言：「考驗師父的耐性」、「好同事都在別人公司裡」、「這是大師的助理嗎」、「師父表情一直告訴自己要認真唸」、「站那個姿勢，我以為是被普度的」、「會不會可能要每年普渡才看得到她...」、「是普渡才會出現的同事吧」、「好兄弟會走不開」、「我願意每天普渡」、「我願意保護眼睛」！

這名正妹身分立刻被網友找出，IG帳號名為「妤妤Claire」，自介寫著是美食、旅遊部落客，粉絲數有6.5萬，私照中不乏穿著能夠突顯好身材的服裝，本人也在限時動態分享公司的徵才資訊，大方表示：「快來當我們同事吧！」預計會有不少人上門應徵。（編輯：楊穎軒）

▲妤妤性感徵才。（圖／妤妤ClaireIG）
▲妤妤性感徵才。（圖／妤妤ClaireIG）
▲妤妤不吝秀出傲人身材。（圖／妤妤ClaireIG）
▲▼妤妤不吝秀出傲人身材。（圖／妤妤ClaireIG）
▲▼妤妤不吝秀出傲人身材。（圖／妤妤ClaireIG）
▲▼妤妤不吝秀出傲人身材。（圖／妤妤ClaireIG）

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