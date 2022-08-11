金控7月獲利出爐！3產險今年已虧117億　富邦產45億最多

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富邦金子公司富邦人壽7月稅後淨利106.74億元，累計前7月稅後淨利739.21億元，RBC超過300%，資本水準維持良好。7月初國際投資市場及台股持續震盪向下但月中起跌深反彈，台股7月指數終以上漲約1.2%作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因正值除息旺季而增加。債市投資方面，7月份利率於高檔震盪，自第2季起利用債市收益率反彈時期伺機配置，以提高未來整體經常性收益。
在聯準會持續升息下，7月美元維持上漲趨勢，美元兌台幣單月升值0.7%，今年累積至前7月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期。7月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約280億上升至約291億。持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前7月提列相關部位之預期信用損失總計為新台幣28.5億元。
至於富邦產險7月稅後虧損12.20億元，累計前7月稅後虧損45.87億元，主要受到防疫保險賠款之影響，7月防疫險相關直接賠款金額為91億，約20.8萬件，累計前7月直接賠款139.8億，此外，對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備餘額83.7億（若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近300億）。
不過，富邦產險強調，公司資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC逾200%，考量維持足夠適足性，規劃於第3季前完成增資。另為能加速處理防疫險大量理賠申請案件，富邦產險已於7月22日上線防疫險自動核賠輔助系統，依目前狀況推估每天可簽結約1萬件賠案。在業務方面表現，7月簽單保費42.71億元，其中以水險成長34.6%及商業火險成長17.2%表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長16.5%；累計前7月簽單保費收入342.11億元，成長9.3%，簽單市佔率達25.5%，較去年同期增加0.3%，維持市場領先地位。
國泰金今年7月自結稅後淨利26.3億元，持續反映防疫保單影響，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行單月獲利續創同期新高，而累計今年前7月國泰金稅後淨利516.9億元，每股稅後盈餘3.61元，包括國泰金控及子公司國泰人壽、國泰證券累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。
國泰金子公司國泰人壽穩健獲利，淨值回升，7月稅後淨利19.3億元，累計稅後淨利達422.2億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。7月初年度保費及初年度等價保費分別為83億元及28億元，為業界第一。
國泰金表示，在歷經6月及7月上旬金融市場劇烈震盪後，伴隨近期美國經濟數據走軟，市場開始臆測美國聯準會（Fed）後續升息步伐有機會放緩，加以美國聯準會如期升息3碼，會後記者會Powell談話亦符合市場預期，股債市遂自7月中旬起迎來反彈。面對波動金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。
國泰人壽7月單月國內外股利收入持續挹注約60億元，另因台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至7月底仍為避險利得，皆為投資績效帶來正面助益。截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾350億元，有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。
在資本方面，隨資本市場趨穩，7月國泰人壽淨值回升逾800億元，RBC接近340%仍遠高於法令要求，國泰金表示，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定性挑戰的有力後盾，投資團隊將密切追蹤市場動態，掌握契機、靈活調整投資組合，爭取長期穩健的回報。
國泰產險7月稅後淨損18.8億元，累計今年前7月稅後淨損41.8億元，單月及累計虧損仍受防疫保單影響。今年以來截至7月底防疫保單累計已賠付理賠金額為61.7億元，對於未報或已報未決案件仍依衛福部公告累計確診人數而預先估列賠款準備38.4億元。隨著疫情發展趨緩，防疫保單賠款的影響也將逐漸緩和。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。
中信金自結7月稅後盈餘為55.93億元，累計前7月合併稅後盈餘308.91億元，每股後稅後盈餘為1.53元。中信金表示，7月銀行及保險核心動能穩健，再加上股利收入挹注影響，整體獲利表現良好。與去年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。
不過，台灣人壽仍持續受防疫保單拖累，7月稅後純益21.51億元，累計前7月稅後純益119.95億元、年減36.28%，其中台灣人壽子公司中信產險防疫保單在7月就理賠達8.6億元，為前6月理賠金額的2.5倍，即便已在6月底通過增資中信產險40億元，因為疫情與理賠尚未趨緩，不排除二度增資。
兆豐金自結7月稅後純益38.31億元，創下近7年以來的單月獲利最高紀錄，累計前7月稅後純益117.87億元，年減22.6%，累計EPS達0.87 元，單月獲利大幅成長主要受惠於兆豐銀行在7月實現台股投資收益，加上股息入帳，使銀行7月稅後純益攀升至32.56億元，月成長129.7%，加上兆豐產險7月轉虧為盈，今年前7月累計虧損收斂至29.85億元。
開發金7月自結稅後獲利31.75億元，累計前7月稅後獲利167.93億元，每股盈餘為1元，旗下壽險、銀行與直接投資等業務7月營運表現持續提升，中國人壽受惠於股利收入挹注，加上新台幣兌美元小幅貶值，致整體避險成本維持低檔，7月稅後獲利20.27億元，累計前7月稅後獲利155.58億元；凱基銀行各項業務持續均衡成長，利息、手續費與股利收入為7月獲利貢獻主要來原，7月稅後獲利6.8億元，累計前7月稅後獲利為35.54億元。
而7月資本市場震盪，衝擊成交量能，影響凱基證券經紀業務收益表現，凱基證券7月稅後獲利0.23億元，累計今年前7月稅後獲利21.61億元。中華開發資本受惠於國際資本市場回穩及投資部位評價上揚，7月稅後獲利為6.59億元，累計今年前7月稅後損失縮減為9.2億元。開發金指出，全球經濟前景仍受通膨與企業獲利衰退等因素影響，開發金控將持續專注本業，以因應外部環境的不確定性，降低營運風險。
玉山金自結7月單月稅後盈餘27.8億元，主要子公司玉山銀行單月稅後盈餘27.6億元，金控及銀行的單月獲利均為歷年最高紀錄，而累計前7月玉山金稅後盈餘98.7億元，每股稅後盈餘為0.74元。
台新金自結7月稅後純益7.7億元，累計前7月稅後純益52.4億元，而受惠投資資產配置調整、實現處分利益及台幣貶值影響，使得兌換利益增加，壽險子公司台新人壽前7月稅後純益16.2億元，年增達604.3%。
至於新光金自結7月稅後盈餘14.5億元，累計前7月稅後盈餘43.38億元，每股稅後盈餘為0.25元。日盛金自結7月稅後盈餘5.71億元，累計稅後盈餘21.67億元，每股稅後盈餘0.57元。