林智堅論文抄襲、蔡英文力挺 蔡壁如：學生應再發起學運
台大學術倫理委員會9日召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅，於台大國發所的碩士畢業論文涉及嚴重抄襲，學位也面臨註銷的命運。不過對此林智堅隨即召開記者會喊冤，並質疑台大學倫會未審先判；而身兼民進黨主席的總統蔡英文，則下令全體黨公職團結一致力挺林智堅，也引發社會各界議論。對此民眾黨立委蔡壁如今（11）日氣憤表示，學生應該再次發起學運，告訴執政黨不可以這樣毀了台大的學術倫理。
蔡壁如今日上午，與同黨立委邱臣遠、北市黨部主委林國成以及黨內台北市議員參選人們，於台北市議會召開大眾走北市接棒記者會。蔡壁如在致詞時表示，總統蔡英文力挺論文抄襲的林智堅，讓她相當震驚，「早上有一位記者問我，總統都出來力挺了你怎麼看？」蔡壁如說，她想了半天，或許總統蔡英文執政六年多，就是在尋找她的歷史定位，「就是毀了台大」。
蔡壁如直言，蔡英文上任時第一件事情就是「卡管」，至於林智堅的論文抄襲事件，她居然呼籲全黨要「相信同志」。「這叫為人父母的我們如何教育小孩子？要好好讀書？要好好做學問，不用啊，顏色對了抄襲就好。」蔡壁如氣憤表示，整個台灣的高等教育，就毀在林智堅一個人的手上。
蔡壁如強調，如果蔡英文要求民進黨大聲地跟外界講他們支持林智堅論文抄襲，那民眾黨就也要大聲地跟社會講「這是不對的、學術倫理不容污衊」。蔡壁如強調，她真的非常憤怒，她也希望學生「應該要再次發起學運」，告訴執政黨不可以這樣子做，這樣是毀了整個台大的學術倫理，是叫我們如何教育下一代？