邪惡7-11！寶可夢面紙2元　屁屁偵探軟糖、小新提袋先搶

家長們錢包守不住了！7-11即日起推出「卡通明星大聯萌」主題，聯名超過20組卡通明星、發售超過60款新品，最大亮點包括平均單包不到2元的寶可夢面紙、獨賣的屁屁偵探軟糖、可樂果擬真抱枕歡樂包、韓國熊大啤酒之外，還一口氣推出5款不織布環保袋，集結米奇米妮、Hello Kitty、哆啦A夢、SNOOPY、蠟筆小新等人氣角色，無論大人小孩這次都買不完。 我是廣告 請繼續往下閱讀 卡通肖像屢創話題，7-ELEVEN即日起推出「卡通明星大聯萌」活動，聯名超過20組卡通明星，共推出60款以上新品，種類橫跨零食、飲品、文具、用品、酒類。搶眼新品包括奇奇蒂蒂酷樂杯、蠟筆小新牛乳、韓國熊大啤酒。此外，憑代收收據可用49元加購舒潔寶可夢袖珍面紙，平均每包面紙不到2元，家長們絕對要先收。針對親子族群另開發HELLO KITTY、哆啦A夢手寫板及色鉛筆組，可愛度爆表。為推廣無痕購物，即日起再新推蠟筆小新、哆啦A夢共5款「20公升不織布環保袋」。另有還原度100%的「可樂果擬真抱枕歡樂包」，內容除了有6包原味可樂果，還有3倍大雙面抱枕。糖果方面，獨賣屁屁偵探軟糖，並同步引進日本甘樂鮮果實軟糖，有皮卡丘、波加曼等造型，《NOWnews今日新聞》整理以下人氣夯品搶先看。▲舒潔寶可夢袖珍面紙10抽26入，原價99元，憑代收收據可49元加購，平均每包1.8元。（圖／業者提供）▲屁屁偵探葡萄QQ軟糖49元，開袋送1張屁屁偵探貼紙，6款隨機。（圖／業者提供）▲甘樂鮮果實軟糖-皮卡丘與波加曼79元，內有6種造型軟糖。（圖／業者提供）▲20L不織布環保袋共5款，每款49元。（圖／業者提供）▲可樂果擬真抱枕歡樂包389元，內含6包可樂果及可樂果造型抱枕。（圖／業者提供）▲百事FUN假玩樂箱179元，內含多力多滋、樂事零食5包及《黏黏怪物》桌墊。（圖／業者提供）▲咖波保溫保冷袋388元、咖波冷水杯提把組698元，提把套可分開使用。（圖／業者提供）▲真空酷樂杯系列共4款，單入699元，可裝750ml、有大吸管孔。（圖／業者提供）▲哆啦A夢24色色鉛筆組299元、A4多用途手寫板199元、桌上收納櫃799元。（圖／業者提供）▲HELLO KITTY 24色色鉛筆組299元、A4多用途手寫板199元。（圖／業者提供）▲4款聯名80抽加厚純水柔濕巾，原價99元，單筆加購價39元。（圖／業者提供）▲蠟筆小新野餐公仔爆米花組，每組155元。（圖／業者提供）▲蠟筆小新咖啡牛乳、紅茶牛乳，單瓶25元、6入組特價119元。（圖／業者提供）▲多功能化妝包共3款，每款129元。（圖／業者提供）▲托特包共3款，每款199元，附側邊口袋、拉鍊設計。（圖／業者提供）▲寶可夢大頭伸縮吊飾，每款129元，拉環可伸縮。（圖／業者提供）▲水果禮盒絨毛-維尼跳跳虎、奇奇蒂蒂，每組599元。（圖／業者提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 限5天！7-11、全家氣泡水買1送1 萊爾富推5折優酪乳火拼中元咖啡優惠！7-11大冰美2杯55元 全家抹茶拿鐵買1送1寶可夢面紙掀起幼童界暴動！第2彈多2隱藏角色 7-11開搶2022中元節普度供品拜什麼？10大熱門公開：拜罐頭有原因