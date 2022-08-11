產險公會改選！李松季連任理事長 並期勉大家重新再出發
產險公會今（11）日召開第9屆第1次會員代表大會，並進行理監事改選，泰安產險董事長李松季獲出席理事全票通過連任理事長。他在會中也談到，今年初以來，隨著新冠肺炎疫情的升温與政府防疫政策的調整，對於產險業經營之防疫保險產生極大的波折，期望對於整個產險業所造成的衝擊能早日落幕，並期勉大家重新再出發，他也將一本初衷，在既有的基礎上，充分發揮團隊精神，繼續推動業務，並期盼所有業者和諧自律，良性競爭，讓產險業的社會價值更為國人所肯定，整個產險業的專業社會形象也更加提升。
李松季表示，在任的前兩年，在同業的團結合作與監理機關指導下，業務均能穩定的發展，突破2000億簽單保費收入新高，惟今年初以來，隨著新冠肺炎疫情的升温與政府防疫政策的調整，對於產險業經營之防疫保險產生極大的波折，產險公會有鑑於各家保單條款互異，業者對眾多議題經常意見分歧，盡力透過常務理監事會及臨時理事會等討論機制，就具有共識部分，對外發表聲明並供業者參考。
在理賠方面，產險公會在不影響保戶權益及業者契約自由公平競爭的原則下，集合12家承作防疫保單會員公司指派的理賠專責主管訂定了共同的「防疫保單理賠實質審查指引」。
在財務方面，產險公會協助業者爭取準備金沖減，以降低損益波動及增資壓力，期望對於整個產險業所造成的衝擊能早日落幕，並期勉大家重新再出發。
產險公會今日也順利選出新任理、監事，李松季並獲出席理事全票通過連任理事長，華南產險董事長凃志佶當選為常務監事，另由理事長提名並經理事會通過，聘請國泰世紀產險副董事長許榮賢為副理事長，前富邦產險董事長陳燦煌為名譽理事長。
李松季在連任後表示，除感謝所有會員代表及理、監事們的信任與支持，他將一本初衷，在既有的基礎上，充分發揮團隊精神，繼續推動業務;李理事長並期盼所有業者和諧自律，良性競爭，讓產險業的社會價值更為國人所肯定，整個產險業的專業社會形象也更加提升。