實價登錄上路10年！六都房價漲幅冠軍跌破眼鏡　北市墊底

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但實價登錄制度上路後，以2012年的實價登錄資料，比對今年上半年的實價登錄資料會發現，實價登錄制度上路後10年，房價漲幅最高為台南市，從每坪11萬元漲到每坪近24萬元，漲幅超過1倍以上，其次為台中市，漲幅也有8成7，敬陪末座的反而是台北市，漲幅僅29.9%。
洪安怡表示，台南市在六都當中房價基期低，漲幅空間也較大，隨著台積電在南部科學園區擴廠，加上大型土地開發案陸續招商，吸引不少北部大型開發商南下投資，衝高預售案量能，也進一步拉抬房價，在2020年、2021年連續兩年，年漲幅高達15%。至於台中市，作為中部唯一直轄市，台中市匯聚了中台灣最多的資源，從開發台74線快速公路，到近年台中捷運綠線、台鐵高架捷運化等，重大交通建設逐步到位後，也帶動整體區域發展，房價明顯攀升，2021年房價年漲幅達17%，今年上半年房價更已經漲了12.5%。
此外，《樂屋網》7月中古屋線上買氣，上網瀏覽待售物件的訪客數量，大致和上一個月持平，但真正出手進行預約看屋動作的買方，相較上月下滑7%，若相比去年同期，更是大減29%。洪安怡表示，目前已進入民俗月的傳統淡季，緊接著又要面臨大選，交易恐怕難再回溫，預估到年底前，房市都會呈現價量背離的情況。