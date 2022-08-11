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實價登錄上路10年！六都房價漲幅冠軍跌破眼鏡　北市墊底

▲樂屋網統計實價登錄制度上路10年來六都房價變動，其中台南市從每坪11萬元漲到每坪近24萬元，漲幅超過1倍以上。（圖／樂屋網提供）
▲樂屋網統計實價登錄制度上路10年來六都房價變動，其中台南市從每坪11萬元漲到每坪近24萬元，漲幅超過1倍以上。（圖／樂屋網提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-11 13:03:47

房地產實價登錄制度從2012年8月1日上路迄今正好屆滿10年，過去10年來國內房價變化如何？《樂屋網》統計實價登錄制上路前後10年間六都房價變化，上路前10年雙北漲幅最多，台北市翻漲近2倍；而上路後10年，則以台南市、台中市房價漲幅較高，其中台南市漲幅超過1倍。《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，總體來說實價登錄制度雖改善了買賣雙方資訊不對等的問題，讓房價更趨透明，但對抑制房價的幫助不大。

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《樂屋網》統計內政部房地產交易價格簡訊2002年資料，比對2012年實價登錄制度上路當年的房價，發現六都為雙北房價漲幅最高，台北市從每坪20.42算元漲到每坪59萬元，漲幅達188.93%逼近2倍，新北市也從每坪11萬元漲到每坪近26萬元，漲幅達127.92％。

但實價登錄制度上路後，以2012年的實價登錄資料，比對今年上半年的實價登錄資料會發現，實價登錄制度上路後10年，房價漲幅最高為台南市，從每坪11萬元漲到每坪近24萬元，漲幅超過1倍以上，其次為台中市，漲幅也有8成7，敬陪末座的反而是台北市，漲幅僅29.9%。

洪安怡表示，台南市在六都當中房價基期低，漲幅空間也較大，隨著台積電在南部科學園區擴廠，加上大型土地開發案陸續招商，吸引不少北部大型開發商南下投資，衝高預售案量能，也進一步拉抬房價，在2020年、2021年連續兩年，年漲幅高達15%。至於台中市，作為中部唯一直轄市，台中市匯聚了中台灣最多的資源，從開發台74線快速公路，到近年台中捷運綠線、台鐵高架捷運化等，重大交通建設逐步到位後，也帶動整體區域發展，房價明顯攀升，2021年房價年漲幅達17%，今年上半年房價更已經漲了12.5%。

此外，《樂屋網》7月中古屋線上買氣，上網瀏覽待售物件的訪客數量，大致和上一個月持平，但真正出手進行預約看屋動作的買方，相較上月下滑7%，若相比去年同期，更是大減29%。洪安怡表示，目前已進入民俗月的傳統淡季，緊接著又要面臨大選，交易恐怕難再回溫，預估到年底前，房市都會呈現價量背離的情況。

 

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