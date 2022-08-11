北市新建案開價月月創新高！8行政區破百萬　僅這區小跌

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至於漲幅方面，今年前7個月建案開價漲幅最大的前三名行政區，依序為大同（15.3％）、南港（11.5％）、松山（10.4％），開價唯一下跌的區域是內湖，跌幅僅約0.1％。
何世昌分析，大同區今年前7個月新建案平均開價來到105.5萬元／坪，比去同年期大漲約16萬元／坪。受到雙子星計畫建設題材挹注，以及老城區改造效果卓越的影響，前2~3年南大同房價率先發動漲勢，而北大同因缺乏利多題材，今年才出現明顯的跟漲行情，全區建案開價頻創紀錄。
南港則挾著「三鐡共構」的優勢，以及在中央與市府多項重大建設加持之下，區域發展步伐加快，由南港火車站與南軟一帶房市領漲，今年前7個月新案平均開價來到每坪105.3萬元，，比去年同期漲約12萬元。
開價唯一下跌的內湖區，主因是今年開賣的建案多數位於次級路段，因此平均開價微跌。雖然內湖開價沒漲，但實際成交價卻仍持續走高，且下半年預計開賣的新案開價都不便宜，將會使全區開價由跌轉升。
何世昌強調，雖然北市仍有4個行政區建案平均開價低於每坪1百萬元以下，但這些行政區內開價見百萬元的建案卻日益常見，如北投北士科、石牌和明德捷運站周邊，建案開價百萬已相當常見。如文山區新店溪畔沿線，也有建案最高價開到百萬元。內湖菁華區段如內湖、文德，乃至於四期與五期一帶，也是開價百萬元建案聚集地。萬華西門站周邊，也有建案最高開價見到百萬元。在房價持續走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少。