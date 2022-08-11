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北市新建案開價月月創新高！8行政區破百萬　僅這區小跌

▲台北市房價持續上揚，根據《住展雜誌》統計，12個行政區有8個區新建案平均開價每坪超過1百萬元，平價區已經快看不到了。（圖／張勵德攝）
▲台北市房價持續上揚，根據《住展雜誌》統計，12個行政區有8個區新建案平均開價每坪超過1百萬元，平價區已經快看不到了。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-11 14:10:46

台北市新建案房價沒有最高，只有更高！而且傳統蛋黃區房價慢慢開始洗牌。根據《住展雜誌》統計，台北市今年來新建案平均開價月月創新高，不斷改寫歷史紀錄，7月新建案平均開價已漲至約118.3萬元／坪；若與預售屋實價登錄上路前相比（2021年6月），新建案平均開價每坪上漲12.5萬元、漲幅約11.18％。不僅如此，北市12個行政區中，更有高達8區新建案平均開價突破每坪1百萬元。《住展雜誌》研發長何世昌表示，原本外界預期預售屋實價登錄上路後，建案開高價的氣焰會獲得抑制，但結果證實「事與願違」，預售屋實登反倒成為高成交價的「官方認證」，更給了業者開高價的勇氣，開價漲幅還大於成交價漲幅。

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《住展雜誌》統計顯示， 台北市12個行政區今年1至7月新建案平均開價，共有信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等8個行政區破每坪1百萬元，僅剩萬華、北投、內湖與文山等4個行政區平均開價低於百萬，顯示平價區數量正在縮減當中。而北市平均開價最高的前3個行政區，信義區以每坪163萬元居冠，其次為松山區的159.9萬元，傳統蛋黃區大安區竟落居第三，平均開價約每坪157.4萬元。

至於漲幅方面，今年前7個月建案開價漲幅最大的前三名行政區，依序為大同（15.3％）、南港（11.5％）、松山（10.4％），開價唯一下跌的區域是內湖，跌幅僅約0.1％。

何世昌分析，大同區今年前7個月新建案平均開價來到105.5萬元／坪，比去同年期大漲約16萬元／坪。受到雙子星計畫建設題材挹注，以及老城區改造效果卓越的影響，前2~3年南大同房價率先發動漲勢，而北大同因缺乏利多題材，今年才出現明顯的跟漲行情，全區建案開價頻創紀錄。

南港則挾著「三鐡共構」的優勢，以及在中央與市府多項重大建設加持之下，區域發展步伐加快，由南港火車站與南軟一帶房市領漲，今年前7個月新案平均開價來到每坪105.3萬元，，比去年同期漲約12萬元。

開價唯一下跌的內湖區，主因是今年開賣的建案多數位於次級路段，因此平均開價微跌。雖然內湖開價沒漲，但實際成交價卻仍持續走高，且下半年預計開賣的新案開價都不便宜，將會使全區開價由跌轉升。

何世昌強調，雖然北市仍有4個行政區建案平均開價低於每坪1百萬元以下，但這些行政區內開價見百萬元的建案卻日益常見，如北投北士科、石牌和明德捷運站周邊，建案開價百萬已相當常見。如文山區新店溪畔沿線，也有建案最高價開到百萬元。內湖菁華區段如內湖、文德，乃至於四期與五期一帶，也是開價百萬元建案聚集地。萬華西門站周邊，也有建案最高開價見到百萬元。在房價持續走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少。

 

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