立陶宛交通訪團離台　陸海空三界合作內容一次看

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立方於今日離台，中午由交通部次長祁文中於圓山飯店設宴款待，台方與立方討論相關事項重點更涵蓋航港、海運、空運、5G應用、智慧運輸及電動車等。有關航港及海運合作部分，立陶宛表示，希望台籍航商能多利用立國港口，期盼能增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港，同時立國的港口擴建計畫，希望能與港務公司多方交流。因政治因素，立國貨櫃吞吐量大幅減少，希望台籍航商能協助增加貨櫃量並希望尋求港口及物流的投資，或引解國內廠商投資立國港口。離岸風電方面，尤其是人才培訓方面，希望與我國港務公司互享交流經驗。
交通部表示，對於建立立陶宛與台灣港口合作，呼應立國邀請，將研議拜訪立國進行港口交流事宜，另就離岸風電人才培訓方面，我方將引薦相關風能訓練公司與立國交流。
有關空運合作，立陶宛表示，立國有3個國際機場，於2022年6月統計資料顯示，立陶宛之航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第二，航空客運量增加391%、航空貨運量增加14%，盼華航評估建立台灣及立陶宛間之航空客貨運航線可行性。
交通部回應，對於建立立陶宛與台灣間航空客貨運服務，我方樂觀其成，為了空運服務穩定發展，建議雙方可從簽署通航協定(Air Services Agreement)著手，透過兩國間持續的經貿、技術等各方面交流，增加人流、貨流等的來往，有助於航空公司採共用班號(Code share)方式合作營運，或視需求開闢定期航線。就簽署通航協定部分，雙方可保持聯繫進行討論。
有關5G應用、智慧運輸、自駕車、電動大客車以及2050年淨零探排轉型等議題，會中由路政司代表進行報告，但交通部說明，由於立陶宛訪台行程，已安排拜會經濟部、唐榮車輛以及創奕能源科技公司，會中立方僅表示，有關電動大客車議題，期望與我國電動大客車車廠進一步合作，且本次訪台並已排定和我國唐榮車廠簽訂MOU，本部部分，未進行更多的討論。
交通部重申，歡迎立國交通及通訊部政務次長等一行人來訪，祁文中對雙方交通專業交流成果高度肯定，未來雙方相關交通課題之合作將陸續進行展開。