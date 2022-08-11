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涉詐保3千多萬109人遭起訴！禾馨發布聲明：絕無從中獲利

▲涉詐保遭起訴，禾馨集團發布聲明。（圖／翻攝google地圖）
▲涉詐保遭起訴，禾馨集團發布聲明。（圖／翻攝google地圖）

編輯中心／綜合報導

2022-08-11 17:24:45

禾馨集團遭控，涉嫌讓孕婦「非自願」剖腹產，向保險公司詐保，北檢展開追查，約談營運長林思宏、4名醫師和20多名患者，今（11）日偵查終結，依詐欺等罪起訴林思宏等109人。對此，禾馨集團發表聲明，強調禾馨集團始終堅持醫者仁心的初衷，絕無從中獲利。

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本案緣起自2021年間，保險公司發現來自禾馨的非自願剖腹生產孕婦過多，懷疑有詐保的情況，因此向刑事局通報，檢警經調查後，發現從2018年起，有超過200名自願剖腹產的孕婦，透過禾馨以臍帶繞頸等病症需非自願剖腹為名，而開立診斷證明，並申請10萬至14萬元不等保險金，3年來涉詐保金額逾3000萬元。

北檢遂於今年1月13日指揮刑事局偵查第七大隊第二隊，搜索禾馨民權、內湖、新生、懷寧及桃園5間婦產科診所，以及涉案醫師、產婦等29處住所，並約談營運長林思宏、4名醫師及多名產婦到案說明，林思宏後來以500萬餘元交保。

北檢今（11）日偵查終結，依詐欺等罪起訴營運長林思宏、19名保險業務員、80名產婦等共109人，詐保金額高達6738萬3533元的保險理賠金。對此，禾馨集團發表聲明，強調禾馨集團始終堅持醫者仁心的初衷，絕無從中獲利。（編輯：林莞茜）

以下為禾馨聲明全文：

▲禾馨針對遭起訴一事，發布聲明。（圖／禾馨集團）
▲禾馨針對遭起訴一事，發布聲明。（圖／禾馨集團）

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