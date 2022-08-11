稱讚台灣可靠！立陶宛交通部次長：9月辦事處如期開館
中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後，對台文攻武嚇，外界關注立陶宛駐台辦事處9月12日設館是否生變。立陶宛交通部政務次長愛格涅(Agnė Vaiciukevičiūtė)今 （11）日表示，據她所知，駐台辦事處設館將如期進行。
愛格涅率該國政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人，於8月7日至11日訪問台灣。外交部今日下午「立陶宛交通部政務次長愛格涅訪問團」記者會，愛格涅表示，這幾天拜會港務公司、陽明海運及華航公司，並參觀台中港、高雄港建設，另外也參訪唐榮車輛製造工廠、創奕能源公司，積極尋求雙方合作機會。她指出，台灣有7個國際港，希望這些港口未來可以跟立陶宛合作。
媒體詢問立陶宛設處進度，愛格涅表示，她與隨行幕僚雖然不是設處工作的負責人員，但是據她所知，設處都是按照進度進行，相信會在9月份如期開設。
在中國宣布對台軍演後，七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟外交政策高級代表於日前發布聯合聲明，針對共軍對台灣的威脅行動，呼籲各方冷靜行事。愛格涅表示，立陶宛是支持G7的聯合聲明，她也稱讚台灣是可靠的夥伴，立陶宛在經濟困境中尋找多角化經營，而台灣則是多角化經營的典範。