瑞莎一張「跪地平視小將」照片 4.6萬網友轉發致敬
歸化中華民國籍的37歲烏克蘭裔女星瑞莎，從2019年開始自掏腰包，以教練身分積極培訓台灣韻律體操選手，對台灣體操界新血貢獻良多，近日一張她雙膝跪地跟體操小將說話的照片，獲得4.6萬人按讚，網友表示：「跟孩子溝通，就該站在孩子的高度跟角度，這樣孩子才會願意跟大人對話。」
瑞莎日前在臉書發布「2022瑞星盃明日之星韻律體操錦標賽」感謝文，其中一張照片，她跪在比賽場地上，眼神專注地與一名體操小選手對話，這一幕被鏡頭捕捉，瑞莎在配文寫下：「恭喜所有參加瑞星盃的小朋友們， 妳們都是明日之星，很謝謝妳們的努力和堅持！ 希望妳們未來可以帶來很多好成績回台灣！」
該張照片曝光後，被大批網友轉發及討論，「跟孩子溝通，就該站在孩子的高度跟角度，這樣孩子才會願意跟大人對話。瑞莎這個舉動～跟孩子平視～是很多大人該學習的地方」、「我愛妳對孩子說話的方式，好感動，謝謝」、「第一次看到教練調整自己的高度和選手溝通，這是一種非常高貴的態度，像瑞莎致敬，感謝您」、「以孩子的高度與孩子溝通，讓孩子有被尊重的感覺，很棒」、「身教重言教，瑞莎教練真是一位非常有修養的好老師」、「羨慕孩子能遇到這樣的老師！瑞莎真的很棒」、「這畫面真美」！（編輯：楊穎軒）