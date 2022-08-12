抓到了！環保署查短繳空污費 3業者遭起訴「沒收1.1億」
台中市大里區瑞O公司違規排放揮發性有機污染物，及蓄意短繳空氣污染防制費，違反《空氣污染防制法》並涉犯行政刑罰規定遭環保署查獲，全案經台中地檢署偵查終結，以涉犯《空氣污染防制法》申報不實及《刑法》詐欺得利等罪嫌，將3名業者提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑，並沒收自民國101年起短繳的空污費利益1億1268萬8472元。
環保署為改善環境空氣品質，保障民眾呼吸健康，針對使用揮發性有機物的業者進行系統性勾稽分析，找出申報異常業者，經長期蒐證及資料分析後，掌握瑞O公司製程使用有機溶劑，卻蓄意短繳空污費違法行為，報請台中地檢署偵辦。
台中地檢署於109年12月9日展開檢警環聯合查緝行動，查獲該事業刻意短報製程原物料使用量以短繳空污費，涉犯《空氣污染防制法》第54條不實申報行政刑罰規定。另業者製程廢氣收集管道有破損廢氣洩漏、廢氣流向與許可不符、空氣污染防制設備效能不足致檢測排放管道空氣污染物「甲苯」未符合標準等重大違規行為，違反《空氣污染防制法》第20條第1項、第23條第1項及第24條第2項等規定，依法裁處201萬元罰鍰。
環保署說明，業者短繳空污費部分，由台中市政府環保局依據所查扣資料，追繳5年內漏繳空污費6256萬4437元。針對空氣污染防制設備效能不足部分，業者已投資2377萬元增設高效能處理設備，提升空氣污染防制能力。環保署也強調，業者應妥善收集處理空氣污染物，以維護空氣品質，切勿以身試法，貪小失大。