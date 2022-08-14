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桃園機場公司挺農民　採收西瓜贈在地社福團體

▲機場公司6日舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，包含機場公司總經理但昭璧（左三）、桃園市大園區區長徐藍科（右三）、溪海休閒農業發展協會理事長王應和（右一）都到現場支持與指導。（圖／NOWnews攝）
▲機場公司6日舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，包含機場公司總經理但昭璧（左三）、桃園市大園區區長徐藍科（右三）、溪海休閒農業發展協會理事長王應和（右一）都到現場支持與指導。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-08-14 11:00:00

近期推動綠能減碳頗受讚譽的桃園機場公司，積極履行企業社會責任投入社區活動，於6日更號召70餘位桃機同仁與眷屬，來到桃園市大園區溪海休閒農業園區，與在地農民一同親身體驗農村生活，同時認購並捐贈180顆西瓜給在地4家社福團體，在氣候炎熱的周末，發揮企業熱情關懷社區的「暖實力」。

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機場公司6日於大園舉辦舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，邀請同仁來到溪海休閒農業園區，進行包含西瓜採收、蜂巢蠟燭與多肉小盆栽製作等農作與手作活動。

溪海休閒農業發展協會理事長王應和說明大園農業發展現況與西瓜生長知識，並示範採收小撇步，之後機場公司總經理但昭璧與同仁不畏炎夏，大、小朋友一同下到西瓜田內與農民一同採西瓜，現場氣氛相當活絡。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，機場公司多年發展與大園區息息相關，兩者是有著「脣齒相依」的緊密關係，為感謝在地居民長期以來對桃機的支持，希望透過更多企業回饋，讓公司與社區彼此更緊密結合，並期望透過此次活動，引領同仁關懷社區、協助地方發展，讓桃機與在地一起共榮發展，成為大家「好厝邊」。

▲機場公司總經理但昭璧表示，為實踐桃園國際機場永續經營承諾，機場公司以「對內照顧員工，對外與社會共好」的幸福企業為目標外，也重視社會參與。（圖／NOWnews攝）
▲機場公司總經理但昭璧表示，為實踐桃園國際機場永續經營承諾，機場公司以「對內照顧員工，對外與社會共好」的幸福企業為目標外，也重視社會參與。（圖／NOWnews攝）
桃園市大園區區長徐藍科表示，大園區最著名的特產即為「三瓜一麥」，也就是西瓜、香瓜、地瓜以及蕎麥，感謝機場公司在百忙之中，仍願意帶著同仁來參與農民夏季採收活動，並協助推廣好吃的在地西瓜，期望藉由更多實地體驗，兩者增加交流互動，讓桃機能成為社區居民最佳夥伴。

「我就是衝著西瓜來的！」一位機場公司同仁興奮說，這次活動除了能讓辛苦支持他們的眷屬，有個快樂的農村周末時光，同時也能增加與在地連結，了解更多大園周邊社區人文地理，還能參與公益，「真的相當有意義」。

▲機場公司6日於大園舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，現場桃機同仁不畏炎夏，也一同下田參與西瓜採收。（圖／NOWnews攝）
▲機場公司6日於大園舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，現場桃機同仁不畏炎夏，也一同下田參與西瓜採收。（圖／NOWnews攝）
機場公司指出，此次活動同仁與眷屬採收的西瓜，將捐贈予懷德風箏緣地育幼院、睦祥育幼院、伊甸社會福利基金會、華山基金會等4家社福機構，至當日活動上午西瓜採收活動截止為止，共捐贈180顆西瓜與鄰里社區共享甜美果實。

▲機場公司6日於大園溪海休閒農業園區舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，現場大、小朋友一同參與西瓜採收活動。（圖／NOWnews攝）
▲機場公司6日於大園溪海休閒農業園區舉辦「桃機挺農民，關懷送愛心」活動，現場大、小朋友一同參與西瓜採收活動。（圖／NOWnews攝）

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