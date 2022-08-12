「甜心議員」林穎孟涉詐內幕曝光 與前男友共用公司員工
無黨籍台北市議員林穎孟遭檢舉，涉以人頭詐領公費助理費數十萬元，今年3月間遭檢調搜索、約談，訊後以100萬元交保。她交保後雖說，沒有詐領助理費，但台北地檢署查出，她不想付員工資遣費，晚了2個月才向市府辦理停聘，且為了保留公費助理補助費用額度，竟從前男友葉曜彰公司那裏找員工來當人頭助理，以公費支付薪資，共詐領26萬餘元，今（12）日依貪汙罪起訴林、葉。
檢方查出，林穎孟自2018年12月25日起聘僱當時的男友葉曜彰為公費助理，但2020年3月31日，葉在內湖成立公關行銷公司「米達克星球」，因公司草創時期缺乏資金，也為保留補助費用額度，2人謀劃將公司新聘員工充作議員公費助理，藉此分攤員工薪資、勞健保等人事支出成本，也可套取款項供林穎孟靈活運用。
同年5月，葉正式聘用郭擔任設計師，並向郭訛稱，因公司承接林穎孟議員的行銷項目，為便利郭進入議員辦公室，可協助辦理議員助理證件，郭因此提供資料辦理議員助理證，由議員辦公室主任填妥異動表，將郭填為新聘、酬金35000元。
直到10月，林穎孟與辦公室主任等人發生勞資糾紛，林穎孟想使用郭占用的公費助理額度另聘助理，才於11月1日向市議會提出停聘通知，共詐得23萬1656元。
檢方也查出，林穎孟另聘用楊擔任公費助理，到2019年9月間，楊因課業無法兼顧工作，林決定資遣楊，但資遣費非在議會補助的範圍內，她遲至11月1日才向台北市議會辦理停聘，致使市府承辦人事及出納的職員，在10月底將3萬元薪資撥入楊的帳戶。
檢方認定，林穎孟共計詐領26萬7219元，依《貪污治罪條例》起訴林穎孟及葉曜彰。