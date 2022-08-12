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誣告羅淑蕾侵占賑災款　KMT中常委邱素蘭判5月

▲前立委羅淑蕾。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2019.02.22）
▲前立委羅淑蕾。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2019.02.22）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-12 12:10:29

國民黨中常委、會計師事務所長邱素蘭5年前指控，前立委羅淑蕾涉侵占會計師公會募得的莫拉克風災部分賑災款。經台北地檢署清查募款及核銷帳目後，認為指控與事實不符，將羅淑蕾不起訴確定，邱素蘭也吃上誣告罪。台北地院依誣告罪判邱素蘭5月，不得易科罰金。可上訴。

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判決書指出，邱素蘭明知羅淑蕾於2009年莫拉克颱風肆虐全台其間，並未經手台灣會計師公會核撥的500萬賑災費用，仍於2017年7月28日向檢方告發羅淑蕾涉嫌侵占會計師公會核撥莫拉克颱風500萬元賑災費用。

邱素蘭指控，羅淑蕾受會計師公會之託，將150萬元支票交付前立委侯彩鳳辦理賑災活動，但羅淑蕾卻未如實交出支票，於同年10月13日，以刑事告發補充理由暨聲請調查證據狀，指稱會計師公會募款金額342萬餘元中，有2萬2000元帳目不清，認為羅淑蕾違法侵占、背信、商會法等。

檢方調查後，認為羅淑蕾罪嫌不足，處分不起訴確定，並於今年3月依誣告罪起訴邱素蘭。

邱素蘭矢口否認有誣告犯行，辯稱她在園遊會現場，看到羅淑蕾拿150萬元支票給侯彩鳳看一下就收回自己口袋；2010年3月開理監事會時發現這張支票沒有核銷的單據憑證，羅淑蕾拿出的園遊會票根和估價單，也不是侯彩鳳開出的單據，所以認為這筆帳並不清楚；至於2萬2200元的事，是律師告發時弄錯了。

北院認定，邱素蘭在偵查時已明知羅淑蕾已將支票轉交給侯彩鳳，賑災款的運用已載明於會計師公會的理事會決議中，邱素蘭也有出席會議，不能諉稱不知或誤會，卻仍明確具狀指控羅涉侵占等罪，顯然是誣告；審酌邱素蘭執意虛捏羅淑蕾侵占賑災款項，造成國家機關發動無益的偵查程序，耗費司法資源，妨害實現司法正義，並讓羅淑蕾無端訟累，耗費時間精力，11日判邱素蘭5月徒刑。

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