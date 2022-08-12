9m88暢聊感情觀　《客家妹來打卡》大聊特聊閨密talk！

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陳明珠也在節目中提到兩人有多次合作的經驗，最初的一次是在林生祥的演唱會，明珠與9m88跟著所有演出的藝人一起到一個伯公廟祈福，「我記得，那是一個路邊很不起眼的廟。」明珠問：「那天妳有唱客家歌嗎？」9m88說：「有！我有唱！」她說那次她記得很清楚，她這生第一次演唱的客家歌就是林生祥的〈種樹〉。
在《客家妹來打卡》不到一小時的節目裡，陳明珠和9m88聽了《Love Is So Cruel》和《Friend Zone》兩首歌之後，直接打開話匣子！兩人聊到「男女都一樣，當真正愛上了，就會變得愚拙可愛」但最重要的，還是不能忘記要愛自己，明珠也笑說「但我的戀愛程度真的是幼稚園程度，完全跟年齡不符！」。
陳明珠開玩笑地說，「我想，9m88 Radio若真的上線有接call-in的話，應該會是收聽率最高，全時段滿線的radio！」。陳明珠說，順著這張專輯的曲序，從第一首《Whatchu Gonna…?》到最後一首《Star》，心情真得就會像廣播的波紋，赤裸裸的被音樂高低起伏地影響。
陳明珠也向9m88分享，自己喜歡《Tell me》，因為這首歌像一位閨蜜好友不斷地在問候「what really matters to you?」，陳明珠笑說「然後你會一步一步地敞開心房，想跟88她分享秘密！」其中，這次專輯的歌曲《Friend Zone》邀請到嘻哈詩人Oddisee，一同創作演唱，陳明珠聽了也覺得「會讓人驚喜又印象深刻，can’t love it more！」
最後，節目中也分享《Dark Night/ Sunlight》，這首歌曲的歌聲與鋼琴伴奏都像是有魔性一樣，陳明珠驚訝地說：「好像在藤蔓錯綜的洞裡，從心裡長出力量再找到光源，是自我進化的過程」大家可以聽聽看，也許會有不同的畫面。
更多9m88和陳明珠大聊特聊的閨密talk，全在8月10日晚間6點的的《客家妹來打卡》！
線上收聽連結：https://www.hakkaradio.org.tw/program/play/id/83/audioId/41116
《客家妹來打卡》Fm105.9 講客廣播電臺
週一至週五 18:00－19:00