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潤娥「自律飲食+4321運動法」萬年不胖！專家揭4種人注意

▲營養師高敏敏分享潤娥的「自律飲食+4321運動法」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲營養師高敏敏分享潤娥的「自律飲食+4321運動法」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 13:09:01

現代人對自己的要求很高，若想要有好身材，飲食、運動缺一不可，不過有時進入停滯期，難免失望低落，對此，營養師高敏敏就分享韓星潤娥萬年47公斤的秘訣，也就是「自律飲食+4321運動法」，再搭配「4項燃脂食物」更有效，快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
營養師高敏敏表示，韓星潤娥「靠自律飲食+4321運動法」萬年不胖，其實每天只要動動身體10分鐘就可以保持身材。首先「4321運動法」，「4分鐘『高強度有氧運動，兩臂輪流揮拳』，塑造全身曲線」、「3分鐘『肌力訓練，深蹲』，雕塑完美大腿」、「2分鐘『中低強度運動，抬膝運動』，促進血液循環、提升心肺功能」和「1分鐘『原地踏步和伸展』，緩和運動一定要做」，即使每天只做十分鐘，長期累積絕對看得到身體的變化。

不過光是動還是不夠，高敏敏說「3分運動，7分飲食」，同時也要補充燃脂食物，才能達到最理想的效果。而她也分享「4燃脂食物」，在餐點中搭配這些食物，幫助事半功倍。第一「綠茶咖啡」，咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力UP；第二「小黃瓜」，小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。

第三「黑胡椒」，黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、進而燃脂；第四「燕麥片」，維生素B群跟膳食纖維，幫助全身機能代謝。此外，高敏敏也提到，除了4321運動法和飲食要多注意， 也建議大家可以維持跑步、散步等運動好習慣，「其實只要能讓身體動起來、促進新陳代謝，所有運動都可以試一試，在努力減緩橫向發展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法」。

▲營養師高敏敏分享潤娥的「自律飲食+4321運動法」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏分享潤娥的「自律飲食+4321運動法」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏也建議有「4種症狀的人」不要隨意嘗試，第一「高血糖/糖尿病患者」，易血糖過低、暈眩；第二「懷孕/哺乳媽」，需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久；第三「飲食失調疾病者」，暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食；第四「青少年/成長中孩童」，此時期需要充足均衡的能量營養。

最後，她也鼓勵每個人都可以養成適合自己的「飲食＋運動習慣」，並長久保健康，把堆在身上的，趕緊消滅吧，「不要再說『少吃也沒比較瘦、運動也沒減多少』，試試4321運動法，換個方式多活動，一起打破停滯」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

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