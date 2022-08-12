潤娥「自律飲食+4321運動法」萬年不胖！專家揭4種人注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過光是動還是不夠，高敏敏說「3分運動，7分飲食」，同時也要補充燃脂食物，才能達到最理想的效果。而她也分享「4燃脂食物」，在餐點中搭配這些食物，幫助事半功倍。第一「綠茶咖啡」，咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力UP；第二「小黃瓜」，小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。
第三「黑胡椒」，黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、進而燃脂；第四「燕麥片」，維生素B群跟膳食纖維，幫助全身機能代謝。此外，高敏敏也提到，除了4321運動法和飲食要多注意， 也建議大家可以維持跑步、散步等運動好習慣，「其實只要能讓身體動起來、促進新陳代謝，所有運動都可以試一試，在努力減緩橫向發展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法」。
高敏敏也建議有「4種症狀的人」不要隨意嘗試，第一「高血糖/糖尿病患者」，易血糖過低、暈眩；第二「懷孕/哺乳媽」，需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久；第三「飲食失調疾病者」，暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食；第四「青少年/成長中孩童」，此時期需要充足均衡的能量營養。
最後，她也鼓勵每個人都可以養成適合自己的「飲食＋運動習慣」，並長久保健康，把堆在身上的，趕緊消滅吧，「不要再說『少吃也沒比較瘦、運動也沒減多少』，試試4321運動法，換個方式多活動，一起打破停滯」。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】