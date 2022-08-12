《浪姐4》再追熱度！名單曝光網瘋傳 曾之喬曖昧回應了
女星王心凌日前因參加《乘風破浪》（即《乘風破浪的姐姐》第三季）再度翻紅，也為節目製造許多熱門話題，更奪下總冠軍以C位成團出道，成為三季以來第一個奪冠的台灣藝人。目前第三季剛結束不久，就已經傳出第四季拍攝計畫，名單中更出現不少台灣觀眾也非常熟悉的名字。
昨（11）日陸網就出現《浪姐4》的參賽名單，被網友瘋傳，名單中可以看到包括演員闞清子、江疏影、李小璐、李一桐等，還有嫁到大陸的韓國女星秋瓷炫，名單裡更有台灣觀眾熟識的名字，像是曾之喬、梁靜茹、李玟、詹雯婷、郭靜、戴佩妮等，陣容非常可觀。另外，本次名單爭議最大的女星李小璐，2012年與藝人賈乃亮結婚，期間卻不斷與其他男星傳出緋聞，2017年更被爆與PG ONE婚外情事件，兩人還一起過夜，最後她也因個人私生活原因，暫退演戲圈，此次回歸不知是否會得到大眾的接受。
網傳消息也指出，前三季參賽過的姊姊們將來到第四季擔任領隊，卡司分別為孟佳、楊丞琳和剛成團的于文文。對此，近日有出席活動的曾之喬，被問到有機會去參加《乘風破浪》節目，她也表示姊姊們太強了，自己也有收看節目，覺得沒有平時的歌舞訓練，沒什麼資格可以上這個節目，但她也語帶保留說道：「恩～會不會參加，我還沒想那麼多。」