瑞莎自爆童年陰影 12歲被教練霸凌「肚子這麼大幹嘛」
女星瑞莎和鞋業小開Mike婚後育有2女Nika、Milana，近年除了零星通告，事業重心都放在一手創立的「瑞星韻律體操協會」，工作及家庭充實、幸福。但是，瑞莎其實有過一段辛苦的學生生活，她曾當過體操國手，為了身材控管費盡心力，還受到教授的言語霸凌。
瑞莎幾年前接受電視節目專訪，分享她3歲就開始學韻律體操，12歲就晉升為國家代表隊選手，摘下不少比賽冠軍。然而，國手的生活意味著永無止盡的練習，不只要針對技術做磨練，更得時刻監控體態。瑞莎說，當時的教練非常嚴格，動不動就摔東西、打人，她就數度被對方嘲弄：「妳是12歲孕婦嗎？肚子這麼大幹嘛！」
不僅如此，教練還會在選手們的更衣室、餐廳裝攝影機，以防選手偷偷帶零食，「所以那個時候，我們都會在馬桶抽水的地方塞一些麵包，然後假裝去上廁所，就可以偷吃。」瑞莎苦笑，往事歷歷在目。
15歲時，瑞莎在某次高難度跨跳中，右膝因無法負荷身體重量受傷，得知自己再也無法從事體操，她透露：「我記得那天收東西回家，我就知道不會再練了，那時候坐捷運一直哭。」但她還是難掩對體操的熱愛，雖然現在已經是貴婦太太，她還是全心全力投身熱愛的體操，奉獻自身專業。