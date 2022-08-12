特企／「瓊漿玉露館」展示獲獎酒品 探索職人工藝奧秘
財政部自92年起推動「優質酒類認證制度」，透過嚴格的審查、檢驗及追蹤等層層關卡，在製酒職人們致力形塑臺灣優質美酒的萬般風味與口感時，亦確保了酒品的衛生安全。獲得認證的酒品，不僅贏得臺灣人的味蕾，參加國際酒類評鑑競賽亦屢獲佳績，今年續戰2022美國舊金山世界烈酒競賽，一舉獲得28面獎牌，足證臺灣優質酒品已在世界占有一席之地。為讓民眾更近距離感受臺灣美酒的魅力，財政部今年再度攜手國內優質酒類認證業者，於2022台灣美食展設置「瓊漿玉露館」，邀請民眾一同探索製酒工藝的奧秘，品飲在地佳釀的滋味。
本次「瓊漿玉露館」展示歷年國內外常獲大獎之認證酒品，並與臺灣菸酒公司、霧峰區農會、信義鄉農會、大湖地區農會、福祿壽公司、禾宏酒廠及大鵰生技公司等7家認證業者共同展售認證高粱酒、威士忌、清酒、水果酒等。現場安排花式調酒表演、調酒DIY教學、並邀請阿芳老師、馬可老師及阿基師等名廚示範以認證酒品入菜教學及有獎徵答等活動，熱鬧非凡。
連續四天2022台灣美食展門庭若市，民眾可透過互動式體驗更加了解財政部優質酒類認證相關知識，透過各家廠商細心解說，以及多元活動安排，強調優質酒類認證重要性，強化大眾選購酒品安全概念。
2022台灣美食展活動期間，7家廠商相繼推出自家優質產品，提供現場民眾試飲試吃，除了體驗美酒佳餚外，各家廠商釀酒師也於現場詳細解說製酒過程以及水質來源，讓消費者識別財政部優質酒類認證標章以外，更可以清楚透明認識釀酒原物料，寓教於樂。
（喝酒不開車 開車不喝酒）