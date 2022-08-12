競選壽險公會理事長　南山董座尹崇堯再提1目標、4方向

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在溝通上，尹祟堯更承諾當選後會做到4點，包括傾聽交流凝聚產業向心力、柔性溝通理性論述、關鍵時刻 主動積極溝通及見習共好資訊共享。除重視各會員公司的意見，也將定期傾聽並即時向主管機關反映，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動、凝聚產業向心力。
尹祟堯也希望協助同業與主管機關有效溝通，針對5個委員會和22個研究小組的重要議題，成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在此專業研究基礎下提出政策藍圖。同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。
同時，他也將充實保險教育推廣網站內容，增進民眾對於保險業的認知與觀念，建立對廣眾的友善溝通平台，於重大事件發生時，更迅速整合代表同業對外發聲，並希望拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。
尹崇堯還說，保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師（LOMA）的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。
他強調，在南山專業團隊資源及長期合作的學界支持下，廣納各業者的意見，能產出具體可行的方案，便於所有不同大小的業者與主管機關達成共識，達到真正溝通讓政策能夠順利推展的雙贏局面，也希望能與所有的同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。