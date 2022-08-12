健保資料庫部分違憲　健保署：將研修規範

憲法法庭今（12）日認為，目前個人健保資料提供第三人利用的相關程序，並無法律明文規定，也欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判決違憲，應於3年內修法或訂專法。對此，健保署晚間透過新聞稿回應，尊重憲法法庭判決，未來將依判決意旨研修相關規範以完善法制。
《個人資料保護法》、《全民健康保險法》規定，基於醫療、衛生目的及必要性，去識別化後，公務機關或學術研究機構可使用人民的健保個資，台灣人權促進會秘書長蔡季勳等7人拒絕提供，聲請釋憲。今憲法法庭判決出爐，部分條款違憲，應自3年內，制定或修正相關法律。
對此，健保署晚間透過新聞稿表示，尊重憲法法庭之判決，未來將依判決意旨研修相關規範以完善法制。
健保署說明，健保資料庫對台灣的醫療發展非常重要，根據健保署民眾意願調查，在24萬9269人中，有91%均支持健保資料提供學術利用，未來仍會持續與民眾溝通，對國人善盡健保資料二次利用的告知說明義務，並以病患最大利益為優先考量，有效管理健保資料庫。
健保署也說，關於健保資料開放利用，非僅涉及個人資料保護議題，也攸關國家長遠發展及民眾健康維護，面對AI大數據時代挑戰，將會持續精進，期使健保資料庫運用，可以符合台灣國情、國際趨勢及憲法判決，兼顧個人資訊自主權及公共利益方向努力。