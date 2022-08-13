苦苓預測全台縣市長當選人 網友一看嘉義市：真的想太多
2022九合一大選11月26日登場，作家苦苓化身「苦南德」，預言全台縣市長當選名單，還要和網友對賭雞排，不過不少人對於嘉義市的預測有些詫異，「嘉義市有點想太多」、「嘉義市一看就不太可能」，引起熱議。
苦苓在臉書列出預測的全台縣市長當選名單，台北市認為陳時中會出線，新北市仍是侯友宜，近來爆發論文門的桃園市則是鄭運鵬當選，其中嘉義市，苦苓押李俊俋，讓許多網友議論紛紛，「個人覺得嘉義市應該還是黃敏惠」、「嘉義市李要當選很難，感覺這次在嘉義市綠軍不太出力」、「嘉義市黃敏惠躺著選就上了！李俊俋再等等吧」、「雖然我也希望嘉義市如您預測，但是真的想太多...」
此外，南投縣也有網友不認同，認為蔡培慧機會渺茫，「南投人真的沒這麼樂觀」、「我相信蔡，但我不相信南投人...雖然我也是南投人」、「南投有點想太多」、「南投沒意外是許淑華」、「南投，天要下紅雨，哪烏柯零」、「南投根據當地人的說法...國民黨兩個不管誰下去都會當選」！（編輯：楊穎軒）
苦苓預測2022全台縣市長當選名單：
基隆市：蔡適應
台北市：陳時中
新北市：侯友宜
桃園市：鄭運鵬
新竹市：林耕仁
新竹縣：楊文科
苗栗縣：鍾東錦
台中市：盧秀燕
彰化縣：王惠美
南投縣：蔡培慧
雲林縣：張麗善
嘉義市：李俊俋
嘉義縣：翁章梁
台南市：黃偉哲
高雄市：陳其邁
台東縣：饒慶鈴
花蓮縣：徐榛蔚
宜蘭縣：江聰淵
屏東縣：周春米