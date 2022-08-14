COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

西班牙音樂節舞台倒榻！凌晨突吹8級強風　現場釀1死40傷

▲西班牙第三大城市瓦倫西亞市（Valencia）舉行音樂節，卻遇上近8級強風導致舞台倒榻，造成1死17傷的意外。（圖／美聯社）
▲西班牙第三大城市瓦倫西亞市（Valencia）舉行音樂節，卻遇上近8級強風導致舞台倒榻，造成1死17傷的意外。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-14 09:49:21

西班牙第三大城市瓦倫西亞市（Valencia）近期舉行一場為期6天的大型音樂節，沒想到因為氣候不佳，昨（13）突傳舞台因強風吹襲導致應聲倒塌，造成至少1人死亡17人受傷的意外，當地消防人員表示事發現場至少有5萬人，主辦方則緊急宣布活動全面暫停並將場地清空。

我是廣告 請繼續往下閱讀
西班牙東部沿海小鎮庫列拉（Cullera）舉行為期6天的梅杜莎音樂節（Medusa Festival），吸引大批年輕遊客參訪。不過就在13日上午4時18分左右，當地突然吹起陣陣強風，不僅主舞台的投影幕強烈晃動、舞台裝飾直接被吹倒，部分舞台竟硬生生地倒榻，現場許多觀眾只能連忙躲在遮雨棚下避難。

根據西班牙國民警衛隊（Civil Guard）表示，初步統計事發時約有5萬人在場，約40名傷患在現場接受治療，不過其中一名22歲男子不幸喪命，另外有17人受嚴重程度不一的輕重傷，3人因傷勢較重被緊急轉往醫院救治。

根據西班牙國家氣象局數據顯示，瓦倫西亞市南部當時陣風時速高達每小時65公里，南部的阿利坎特機場（Alicante-Elche Airport）更測得風速82公里，至少有8級強風等級。

梅杜莎音樂節主辦單位也在事發後公開表示，鑒於13日凌晨的惡劣氣候，音樂節將全面停止舉辦，直到能夠確保與會者、表演者與工作人員的安全，才會重新進行，此外目前表演場地也已經進行部分拆除與清空，避免意外再度發生。


 

拚觀光！泰國10月調降「新冠警戒」等級　離正常生活不遠

戰狼猖狂發言！中國學者：希望裴洛西死前見證台灣被統一

不滿美日澳「一中政策」後方加括號　中國外交部急喊不算

韓擔心加入「Chip 4」遭中國報復　專家：北京沒這能力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀