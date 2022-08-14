西班牙音樂節舞台倒榻！凌晨突吹8級強風 現場釀1死40傷
西班牙第三大城市瓦倫西亞市（Valencia）近期舉行一場為期6天的大型音樂節，沒想到因為氣候不佳，昨（13）突傳舞台因強風吹襲導致應聲倒塌，造成至少1人死亡17人受傷的意外，當地消防人員表示事發現場至少有5萬人，主辦方則緊急宣布活動全面暫停並將場地清空。
西班牙東部沿海小鎮庫列拉（Cullera）舉行為期6天的梅杜莎音樂節（Medusa Festival），吸引大批年輕遊客參訪。不過就在13日上午4時18分左右，當地突然吹起陣陣強風，不僅主舞台的投影幕強烈晃動、舞台裝飾直接被吹倒，部分舞台竟硬生生地倒榻，現場許多觀眾只能連忙躲在遮雨棚下避難。
根據西班牙國民警衛隊（Civil Guard）表示，初步統計事發時約有5萬人在場，約40名傷患在現場接受治療，不過其中一名22歲男子不幸喪命，另外有17人受嚴重程度不一的輕重傷，3人因傷勢較重被緊急轉往醫院救治。
根據西班牙國家氣象局數據顯示，瓦倫西亞市南部當時陣風時速高達每小時65公里，南部的阿利坎特機場（Alicante-Elche Airport）更測得風速82公里，至少有8級強風等級。
梅杜莎音樂節主辦單位也在事發後公開表示，鑒於13日凌晨的惡劣氣候，音樂節將全面停止舉辦，直到能夠確保與會者、表演者與工作人員的安全，才會重新進行，此外目前表演場地也已經進行部分拆除與清空，避免意外再度發生。