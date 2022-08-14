蔡壁如碩士論文也涉嫌抄襲？柯文哲：有爭議直接送學倫會
民進黨新竹市前市長林智堅的論文抄襲風波，隨著林智堅宣布退出桃園市長選戰而暫時落幕。不過由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，則爆出不分區立委蔡壁如的碩士論文也涉嫌抄襲。對此柯文哲今（14）日受訪時再度回應，有爭議的話直接送學術倫理委員會處理就好了，並直言「有時候變成叫輿論攻防戰，因為絕大多數的人都沒寫過論文，所以你跟他講也講不清楚，所以就直接訴諸專業去處理。」
針對蔡壁如於德明科大的碩士論文涉嫌抄襲一事，柯文哲今（14）日接受媒體訪問時表示，表示這種東西還是訴諸專業，「我跟你講，我們做論文第一件事情叫文獻查考，我想是這樣，這種東西很簡單，有爭議的話就直接送學術倫理委員會去處理，這樣就好了。」柯文哲直言，有時候變成叫輿論攻防戰，因為絕大多數的人都沒寫過論文，「所以你跟他講也講不清楚，所以就直接訴諸專業去處理。」
至於針對林智堅論文涉抄襲一事，柯文哲日前指出最大的問題出在指導老師陳明通。對此柯文哲今天也再度表示，同個學院的老師也要負責任。「真的要去問的話，你們社科院其他的教授怎麼這麼多年來都不講話？難道你們都沒有聽到嗎？我們在外面都聽到，你們在裡面不知道嗎？」柯文哲直言，台灣社會一直沒有所謂「見義勇為」的文化，因為大家一直都是自掃門前雪、莫管他人瓦上霜。
柯文哲直言，現在的狀況就是「如果你不知道你以前做過什麼壞事，去選舉一次就知道。」柯文哲說，很多事情不選舉也不會被掏出來，但既然被掏出來了就要去面對。「一個國家不怕有犯錯，而是要有把錯誤改正的能力。」柯文哲直言，或許社會文化也要稍微改變，因為學歷其實不是這麼重要，但大家卻都很在意那個虛名，「如果大家不是盲目追求學歷包裝，也不會搞到今天這個局面。」