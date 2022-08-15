《全明星》胡祖薇當辣妹主持人 許願「想變壯又變胖 」
胡祖薇接手主持全新一季節目《愛玩客》，製作單位表示會找她主持，是看中她在《全明星運動會》第三季中的表現，且受訪時親切又自然。胡祖薇第一集邀請了好朋友一起幫她慶祝，有當時的隊友王庭勻以及焦曼婷，還有凱渥的好友黃珮琪，一起包船前往全世界僅有11處才有的牛奶海，就在龜山島外海進行水上活動。
胡祖薇笑說很興奮但又很害怕，跟之前剛要加入《全明星》的心情一樣，因為之前就一直很想主持外景節目，但沒想到來得這麼快，所以還沒上工就已開始擔心自己做不好，或是不夠討觀眾的喜歡。由於到處吃喝介紹，許多外景主持人都會抱怨有職業傷害，容易身材走樣，而瘦高的胡祖薇則不擔心，她反希望趁這個機會看能不能變胖一點，而且她平時就都有在運動，所以希望主持下來能變壯又變胖。
《愛玩客》以前是2人主持，現在由胡祖薇一人挑大樑，她感謝自己先開啟了這段旅程，才能學習這麼多，還好胡祖薇平時就是一個超級愛玩、超級愛旅遊的人，不過也遇到讓她驚嚇事件，「像之前去過柬埔寨，在走訪廟宇的時候，因為太興奮直接跌倒扭到腳，於是就用跳的繼續逛，之前去一個新竹飯店的時候遇到半夜廁所門突然被反鎖，又剛好是住邊間，嚇到整晚不敢睡覺。 」