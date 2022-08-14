蔡壁如論文遭檢舉不當引用　德明財經科大5點聲明　

前桃園市議員王浩宇檢舉民眾黨立委蔡壁如論文涉及「不當引用」，德明財經科技大學今（14）日發出5點聲明，強調在收到王浩宇信件後，依規定啟動相關審理事宜，對於王浩宇所收到來自於MogenSong的回覆信件，經查該不明身分的寄件者使用的是非本校件帳號，且王浩宇寄予學校的檢舉信件僅限教務長、院長、系主在、指導教授知悉，並未轉寄給校內任何教職員，因此，也無所謂本校教職員email回覆院長情事，並要各界勿散播不實資訊，若有損學校聲譽，學校保留法律追訴權。
德明財經科大在聲明中，首先強調，學校一向辦學嚴謹，對於民眾檢舉或陳情事件均秉持公正客觀的態度處理。針對王浩宇在8月13日寄信給學校資訊學院長林建福及資管系系主任、指導教授檢舉畢業生蔡壁如的碩士論文，並請學校召開學術委員會審議一事，德明財經科大也說明，當日林院長已回覆請王浩宇，請他向學校教處提出檢舉，這是根據「德明財經科技大學學生違學術倫理案件處理定」第3條，若經由檢舉者，應由檢舉人以書面載明具體事實及檢附相關證據並具名及連絡電話與地址、向學校教務處提出檢舉。
德明財經科大亦強調，教務處當日隨後收到王浩宇信件並依「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」，啟動相關審理事宜。
對於王浩宇所收到來自於MogenSong（mogeng2016@gmail.com）信件一事，德明財經科大經查證，首先該不明身分的寄件者使用的是非本校件帳號；再者，王浩宇寄給學校的檢學信件僅限教務長、院長、系主在、指導教授知悉，並未轉寄給校內任何教職員，故無所謂本校教職員email回覆院長的情事。最後，德明財經科大學也呼籲，各界勿散播不實資訊，若有損本校聲譽，本校保留法律追訴權。