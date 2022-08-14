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就是挺台灣！美聯邦參議院委員率團抵台　重量級名單曝光

▲外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎眾議員John Garamendi。（圖／外交部）
▲外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎眾議員John Garamendi。（圖／外交部）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 20:31:542022-08-14 20:42:37

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於本（111）年8月14日至15日率團來台灣訪問。其他訪團成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS），全團共5位國會議員。外交部對馬基主席率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎。 

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▲今天（14日）晚間再有美國國會參、眾2院議員來訪，稍早已搭乘軍機抵達台北松山機場。（圖／外交部）
▲今天（14日）晚間再有美國國會參、眾2院議員來訪，稍早已搭乘軍機抵達台北松山機場。（圖／外交部）
外交部常務次長俞大㵢於本（8）月14日下午代表我國政府前往迎接馬基主席。訪團在台期間將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。 

馬基主席於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本（117）屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

另並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於我國政府部門實習的學人計畫。 

本團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。（編輯：陳苾暐）

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