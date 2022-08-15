俄軍占札波羅熱核電廠　官員：災難風險與日俱增

（中央社札波羅熱14日綜合外電報導）俄羅斯軍隊2月底侵略烏克蘭後，很快就占領烏國南部的札波羅熱核電廠。核電廠設施所在城市安赫德的市長奧羅夫今天說，札波羅熱核電廠發生災難的風險「每天都在增加」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 俄羅斯2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，3月4日俄軍就占領了歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。烏克蘭當局曾指控，俄軍在廠內部署數百名士兵並存放彈藥。最近一週，札波羅熱核電廠的設施一再遭到砲擊，基輔和莫斯科當局互相指責對方造成情勢危險升級。札波羅熱核電廠所在地、烏克蘭東南部城市安赫德（Enerhodar）市長奧羅夫（Dmytro Orlov）表示，「風險每天都在增加」，因為俄國軍隊正在「砲轟確保核電廠安全運作的基礎設施」。奧羅夫在烏克蘭控制下的札波羅熱市（Zaporizhzhia）透過電話告訴法新社：「那裡正在發生的事情是徹底的核恐怖主義。它隨時可能以不可預測的方式走向結局。」（譯者：陳彥鈞）1110815借鏡俄烏戰爭嚇阻共艦 軍方：5年量產千枚反艦飛彈蒲亭致函金正恩 稱俄羅斯和北韓將擴大雙邊關係《墊底辣妹》翻身！從倒數第一到頂大 34歲再挺進美名校巷仔內／一帶一路開啟潘朵拉盒 成「鴉片」侵蝕柬埔寨