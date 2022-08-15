【綠色情人節】15個森林系情侶約會景點行程懶人包 快拉著另一半走入這些人間仙境！

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綠色情人節 Green Valentine 活動完整資訊
綠色情人節 情侶約會避暑景點
全台避暑景點推薦 透沁涼路線
綠色情人節即將來臨～不想吹著炎熱的暑風，除了待在冷氣房裡挖著冰淇淋配Netflix，然後收到貴到爆的電費帳單，還可以怎麼做呢？情侶們都在煩惱夏天可以去哪旅行又不會曬黑嗎？ReadyGo特地為大家網羅全台精選「避暑勝地」，2022夏天消暑來這就對了！
全台避暑景點｜情人節10大避暑聖地 酷夏就要透沁涼玩！
綠色情人節避暑-透沁涼路線
(圖片來源/左上@evelyn__0229、左下＠rico_wei_、右上＠chih_163、右下＠lilianwang_tw)
全台避暑景點推薦 輕旅行路線
夏天的海島型的濕熱氣候，真是讓人受不了！情侶們想去旅遊卻又怕中暑或不舒服，來看看RedayGo推薦全台的避暑勝地，不僅有清幽秘境，還有清澈乾淨的溪水，是綠色情人節情侶出遊首選自然系景點呀，消暑又健康，讓已經工作一週的另一半在週末清涼一夏吧！
消暑勝地清涼一夏！激推8個全台避暑輕旅行約會地點
綠色情人節避暑-輕旅行路線
(圖片來源/左上@chihchi.feng、左下＠dooooog.eggegg、右上＠hsuan0723、右下＠mr.zack_ig)
全台避暑景點推薦 瀑布路線
炎炎夏日濕熱天氣出遊的情侶們，是不是常因高溫而心情鬱悶，導致對另一半不耐煩就吵起來嗎？來ReadyGo給情侶們涼爽宜人的避暑勝地讓另一半逃離紫外線，還給他好心情！ReadyGo蒐羅了全台「避暑勝地」，這個夏天來這裡就對了！
2022夏天，情侶們來這就對了！全台15處「避暑勝地」
綠色情人節避暑－瀑布路線
(圖片來源/左上@barbapapa1113、左下＠joypeng__、右上＠cc_lin1987、右下＠allen_x_cheer)
中部避暑景點推薦 網美路線
告別忙碌的上半年，期待暑假終於來臨啦～７月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃情人節二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫情侶們安排了中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青、網美打卡系、親近野外的戶外自然系，带著另一半去這些中部景點，感情炙熱的像夏天！
情人節二日遊推薦｜中部二日遊 朝聖東南亞最大黃金銀杏林 漫步海天一線潮間帶
綠色情人節避暑－網美路線
(圖片來源/左上@fishbone151、左下＠rubyinhouse、右上＠jiayuanlin、右下＠ricexu0905)
延伸閱讀：新北｜三峽TOP8人氣景點，能上山也能下水的夏日消暑推薦
綠色情人節 情侶約會森林自然系景點
宜蘭森林系景點推薦
作為一個情侶輕旅行的絕佳去處，你怎麼能不知道宜蘭哪裡好玩？除了超美秘境粉鳥林、超級好拍的頭城海濱公園外，宜蘭這些景點超適合情侶去談戀愛！ReadyGo推薦了宜蘭13處必去景點，來趟宜蘭情侶約會吧！
從山上玩到海邊！情人節宜蘭13處必去景點
綠色情人節森林系景點-宜蘭
(圖片來源/左上@qiqiqi1007、左下＠_evelyn_wu15、右上＠chu_yc、右下＠bestchiuchiu)
新竹森林系景點推薦
新竹的情侶們假日找不到地方出門閒晃嗎？或是正在計畫要來趟新竹旅遊卻找不到適合你的景點？這次ReadyGo整理了最新版本2022年新竹3種類型旅遊景點，不管你喜歡上山享受森林浴、或是想與男友和姊妹們來場輕鬆的假日約會，我們搜查了山區戶外景點、熱門拍照打卡點，還有幾個城市裡的文藝小秘境，保證讓你擁有一個身心放鬆的美好假期！
特搜2022新竹景點！戶外郊區、城市秘境、IG打卡約會景點推薦
綠色情人節森林系景點-新竹
(圖片來源/左上@jingyuy、左下＠vivian06041、右上＠jimmy.c.c_photography、右下＠pinkchi7)
南投自然系景點推薦
南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭景點，陪伴你的除了同行的情人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻。ReadyGo為大家整理了日月潭環湖景點，順序都幫你排好了找照著走就可以，快看看這些日月潭環湖景點你都去過了嗎？
南投日月潭景點｜走進山水畫來到世外桃源！
綠色情人節自然系景點-南投
(圖片來源/左上@susupang77、左下＠943alone、右上＠ir47363、右下＠madeinalbee928)
高雄自然系景點推薦
不知道高屏可以去哪玩？看這篇就對了！最熱門的高雄景點都幫你統整好啦～高雄不只是台灣第二大城，更是許多美食、美景的集散地。近幾年蓬勃發展觀光地區，多了許多熱門的旅遊景點。情侶們來高雄不只有得吃有得玩，還能拍照玩打卡。來高雄不只有發大財，還可以上熱門！
【高雄景點懶人包】文青＋戶外自然景點都在這！森林系咖啡廳讓人一次就愛上
綠色情人節自然系景點-高雄
(圖片來源/左@poem__12、右＠elena_0921)
綠色情人節 情侶約會森林遊樂區
全台森林遊樂園區
放假期間，到商圈人擠人不如遠離塵囂至森林裡。台灣山林資源得天獨厚，雲霧繚繞的高山裡是象徵島嶼生命力的神木群拔地而起，旅遊平台 Klook 這次為我們精選全台擁有壯觀千年神木的 4 座森林遊樂區，生態豐富、規劃有完善的步道設施，許多在春季時候還能順便賞櫻，難得放假不妨走過不一樣的路探索台灣。
2022避暑聖地就在森林遊樂區！亞洲最大神木群聚落 飽覽雲海、天池、日落、晚霞等自然景觀
綠色情人節森林遊樂區
(圖片來源/左上@/KLOOK、左下＠桃園觀光導覽網、右上＠Flickr,CC BY-SA 2.0、右下＠KLOOK)
新北內洞國家森林遊樂區
內洞國家森林遊樂區以絕美瀑布與優美林道著稱，是南勢溪上游一個幽靜與綠意盎然的好所在。內洞森林遊樂區沒有過多艱難的步道，適合情侶一起踏青好景點，想從悶熱的都市出走的情侶們不妨跟著小編的腳步，一探內洞的景色、難度、交通方式吧！
【新北烏來】內洞國家森林遊樂區 絕美瀑布、私房景點一日遊
綠色情人節森林遊樂區-內洞國家森林遊樂區 (圖片來源/@simon81188)
延伸閱讀：【 宜蘭景點｜大同 】太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，搭上時光軌道，聆聽森林大地的心跳
新北雲仙樂園區
烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，綠色情人節不妨來個大台北近郊的新店烏來走走，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、採天鵝船啦！
【新店烏來】烏來雲仙樂園區
綠色情人節森林遊樂區-烏來雲仙樂園區
(圖片來源/左@jitsslo、右上＠s77ven_921、右下＠manniwou)
台中八仙山國家森林遊樂區
喜歡跑遺世獨立感景點的情侶們，推薦去八仙山森林遊樂區，位於台中市和平區境內，海拔介於700至2,500公尺間，八仙山、馬崙山皆位於境內。森林遊樂區中的溪谷壯麗，風光優美，溪中怪石嶙峋，白淨、灰綠的巨岩呈現不規則羅列，倘佯其間，塵俗頓然拋諸腦後。碧藍的溪水流經巨岩，激起白色浪花，夾岸翠綠的森林，質樸純淨。
台中｜隱藏版日式神社遺址 八仙山國家森林遊樂區
綠色情人節森林遊樂區-八仙山國家森林遊樂區
(圖片來源/左@chubby0122、右上＠chang06_30、右下＠ying_yi0311)
花蓮富源森林遊樂區
位於花蓮瑞穗，富源國家森林遊樂區結合渡假村，擁有豐富的自然生態，設有登山步道、吊橋、觀景台等景點，可以購買入園門票一日遊，也能在這住一宿，吸收芬多精釋放疲勞，作為情侶旅遊渡假放鬆的行程再適合不過了。
花蓮攻略｜富源森林遊樂區 「蝴蝶谷」秘境 秒到浪漫歐洲花園！
綠色情人節森林遊樂區-富源森林遊樂區(圖片來源/左@ampere_lii、右＠yuuue_ttt21)
綠色情人節 全台綠蔭大道
今年8/14綠色情人節在週末，放假想跟伴侶出去走走，卻不知道該去那兒？其實綠色隧道是個非常好散步放鬆的地方，不僅綠色對眼睛有幫助，還可以吸收芬多精，欣賞療癒的美景，ReadyGo盤點了全台9處人走的、車開的、船駛的絕美綠色隧道，踏青之餘順便拍個打卡美照吧！
【走進大自然】漫遊綠蔭大道！盤點全台9處最美綠色隧道
綠色情人節-綠蔭大道(圖片來源/左@wind8894、右＠stanley_pic)
綠色情人節 全台綠色階梯
情侶倆平時上班就很累，週休二日只想在家躺床、睡到自然醒，但根據研究報告指出，如果假日想用這樣的方法補眠的話其實會影響身體機能，是更傷身的喔！體力許可的話不妨到近郊走走，來個親近大自然的輕旅行，走在一階一階的綠色階梯上可以舒展筋骨，看山、看海、看遠景還可以舒緩眼睛疲勞，一起去創造甜蜜新回憶吧！
台灣輕旅行景點推薦！全台適合一日遊的9條綠色階梯
綠色情人節-全台綠色階梯(圖片來源/左@jacqueline_1116、右＠zora.taiwan)
延伸閱讀：宜蘭TOP5「登山森林步道」 夏天避暑就來這！ 隱藏在深山迷霧中的森林鐵道之旅
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原文出處 : ReadyGo 【綠色情人節】15個森林系情侶約會景點行程懶人包 快拉著另一半走入這些人間仙境！
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