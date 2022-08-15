柯文哲稱不該盲目追求學歷 游淑慧嗆：你就是學歷主義者
新竹市前市長林智堅因為論文抄襲風波，宣布退出年底桃園市長選戰。而針對論文抄襲一事，台北市長柯文哲日前數度評論，表示社會大眾很在乎學歷，導致大家盲目追求學歷包裝，才會變成今天這樣的局面。對此國民黨台北市議員游淑慧則指出，最學歷主義的人就是柯文哲，「常常問人家是什麼學校畢業的，如果人家說私立，你就會說這學校爛爛的不行。」
柯文哲昨（14）日接受訪問時表示，針對林智堅論文抄襲一事，社會文化也需要進行改變。「其實學歷不是那麼重要，但大家卻都很在意那個虛名。」柯文哲直言，如果不是大家盲目追求學歷包裝，今天也不會搞到這樣的局面。
不過柯文哲今（15）日進入議會進行專案報告，並接受議員質詢時，國民黨台北市議員游淑慧就明白指出，柯文哲雖然嘴巴上說「學歷不是那麼重要」，不過為學歷是圖的人就是柯文哲本人。「你是不是常常問人家什麼學校畢業的？如果人家是私立的，你就說你這個學校爛爛的不行？」游淑慧直言，當年柯文哲在見郝龍斌的時候，第一句話就問他是不是台大的，「然後就說另一個候選人市府大的不行。」
游淑慧接著爆料，柯文哲在跟記者餐敘時，就會問旁邊的記者是什麼學校畢業的，若答案是私立的就會說「這樣不行」。「你就是學歷主義的人，所以弄得蔡壁如也要弄個碩士學歷來鍍金。」游淑慧直言，不要講別人，柯文哲就是最大的學歷主義者。