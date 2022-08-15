台大線上課程高中推廣計畫　111學年度起開放至全國高中

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台大副教務長詹魁元表示，本計畫將從NTU OCW及NTU MOOC x Coursera課程中挑選適合高中程度的課程清單，於學期初分享給高中端進行自主選修，並於每學期末舉辦實體暨線上同步交流講座，邀請熱門課程的教授與高中生面對面交流分享，提供同學們了解大學課程、協助自我探索，以及未來選填科系和生涯規劃的參考。
據台大本學期規畫，一共開設11門網路課程，包含台大資管系副教授孔令傑開設用Python做商管程式設計、台大電機系教授葉丙成開設頑想學概率：機率一、台大經濟系教授林明仁開設經濟學概論：誘因與市場等，領域觸及文史哲、醫學、社會學、經濟學等基礎學門。
林明仁說，自己的線上課程有100多萬點閱率，偶爾會收到海外學生來信回饋，還曾發現自己的課程出現在豆瓣網上，能將授課內容大規模推廣出去，對教師本身很有幫助，也盼透過現代科技，縮減教育上的數位落差，善盡台大社會責任。
台大自109學年度起試辦「台大線上課程高中推廣計畫」，從初期合作的成功高中、師大附中，逐漸擴大到110學年度共6所高中參與（成功高中、師大附中、新店高中、板橋高中、景美女中與芳和實驗中學），合作高中性質也從普通高中拓展到社區高中及實驗高中。
記者會上播放計畫說明影片，成功高中校長孫明峯指出，台大數習中心讓高中生有親身體驗教授的教導機會，增加學生學習的誘因，也期待交流活動可以對學生未來的學習與生涯發展有更多的啟發。
師大附中教務主任陳雅萍表示，台大線上課程大幅解決高中自主學習開課選擇不足的問題，學生透過教授的引導嘗試自主學習，遇到問題後再透過自主學習的精神來解決問題，這是大學課程引入中學校園最可貴的地方。
台大線上課程高中推廣計畫預計於111學年度開放全國高中參與，相關細節請參考計畫專屬網站或觀看計畫說明會影片 。