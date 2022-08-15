午後大雷雨到！嘉義以南4縣市大雨特報 大台北也要注意
午後大雷雨來了！由於午後熱對流發展旺盛，加上南方水氣北移，中央氣象局今（15）日下午針對南部地區及嘉義山區發布大雨特報，警戒區域包括嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島，提醒民眾要留意雷擊與強陣風。氣象局也提醒，今日午後除了中南部地區以外，大台北地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨，民眾出門記得要攜帶雨具。
氣象局目前也針對台南及高雄發布大雷雨即時訊息，持續時間將至下午3時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
今日上半天各地依舊相當炎熱，花蓮富源中午12時40分出現攝氏38.5度高溫，台東長濱也有攝氏37.7度，全台感受上都相當悶熱。氣象局也持續發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，請特別注意。台東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。新竹縣近山區或河谷、雲林縣地區為黃色燈號。
氣象局表示，明（16）日各地依舊是類似的天氣型態，上半天多雲到晴、午後中南部、大台北地區及各地山區有雷陣雨。而東南部地區及恆春半島則有局部零星短暫陣雨，清晨西半部地區受到海陸風影響，也會有局部短暫雷陣雨。