謝佳見砸400萬裝潢84坪新房 爸爸催：飛彈要來了還不走
謝佳見今（15）日出席東區南洋餐廳記者會，3年沒回馬來西亞，謝佳見爸爸出手送1間房子，催他回來看裝潢，謝佳見受訪透露新家大概3000英呎（約84坪），砸400萬裝潢，「爸爸說不要在台灣買房子，他們聽到飛彈要過來了很緊張，早上4點傳訊：『你還不回來，還不快走？』我在基隆拍戲，拍港口照片給爸爸看，大家自由自在啊。」謝佳見表示因為自己不在馬來西亞工作，所以當地房產都是爸爸的名字，「我在馬來西亞沒有房子，不是我的名字，全權讓我爸處理。」他自己考慮在台灣置產，這樣兩邊都有家。
謝佳見新戲《決勝的揮拍》6月開鏡，已經被操瘦6公斤，他笑說：「拍這個戲真的滿辛苦，發生好多事情，我染疫過後有點腦霧，忘記櫃子開過，眼角撞裂了，我又不敢去縫，打球右腳又扭到，我還撞車，撞到安全島保險桿凹掉，有一天在九份拍宮廟戲，那天的檔案都不見了，前天全部重拍。」謝佳見說自己是信邪的，鬼月聽老師的話不能出海，也去拜拜求平安，希望8月殺青前工作順利，殺青後最想做的事？他笑說：「第一次長時間減少喝酒，因為要瘦，一個禮拜喝1次，朋友都封鎖了，殺青後想大喝一場。」
戲裡請到奧運金牌選手李洋、王齊麟客串，「羽球王子」王子維跟謝佳見搭檔雙打，謝佳見拍戲前一晚壓力大到睡不著，不過和高手過招，「真的是一種爽感！」他形容身高186公分的王齊麟在球場上壓迫性很強，「齊麟一球下來，我根本救不了，都是子維在救，他一直在幫我頂。」演完戲以後王齊麟送他1把羽球拍，被謝佳見當作寶，其實謝佳見本身愛運動，強項在排球、乒乓球，唯一不會的是籃球。
謝佳見媽媽是新加坡人，阿姨是新加坡知名餐廳東皇大酒樓店主，辦過總統100桌壽宴，對謝佳見來說，家鄉菜就是辣椒螃蟹、炒粿條這些料理，剛好他在東區找到故鄉滋味，他說這家南洋餐廳很道地，星洲米粉加了茄汁，空心菜的參峇醬也非常到味，都是他的最愛，曾經投資酒吧的他，會想開餐廳嗎？謝佳見說：「做餐廳太累了，主廚跟你拿翹的話比較難控制，我喜歡自己懂的東西親力親為，不大會交給主廚。」