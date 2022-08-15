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北市催打第四劑疫苗　柯文哲：確診高峰又來了要抵抗衝擊

▲台北市長柯文哲15日前往視察第四劑疫苗施打情況，並於會後召開記者會說明催打疫苗相關事項。（圖／記者丁上程攝，2022.08.15）
▲台北市長柯文哲15日前往視察第四劑疫苗施打情況，並於會後召開記者會說明催打疫苗相關事項。（圖／記者丁上程攝，2022.08.15）

記者丁上程／台北報導

2022-08-15 16:56:14

新冠肺炎疫情近日因為變種病毒BA4、BA5入侵緣故，確診數又悄悄上升。對此台北市政府今（15）日召開「催打第四劑疫苗」記者會。市長柯文哲直言，按照公衛學的概念來說，九月初疫情將會再出現另一波高峰，「就像打橄欖球一樣，別人要撞擊你的時候你要先擺好姿勢，才能有效承受撞擊」，因此呼籲相關民眾應積極施打第四劑疫苗。

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柯文哲今日在記者會上表示，按照公衛學預估，九月上旬將會再有一波疫情高峰，因此從現在開始，要求包含防疫旅館、醫事人員以及防疫計程車、公共運輸等相關人員，應該要開始接種第四劑疫苗。柯文哲強調，九月一日會檢查施打績效，若第四劑施打率不到90%的單位，將會公布單位名稱並列入考核標準。

柯文哲形容，就像打橄欖球一樣，知道對方要來衝撞你時，就要擺好姿勢衝撞回去。因此在這個時機點催促大家打疫苗，就可以在九月上旬的高峰時，能夠有效透過疫苗的抵抗力，去衝撞確診的洪峰，也讓確診的狀況不至於對民生經濟太過影響。

衛生局副局長陳正誠補充說明，只要年滿65歲以上的年長者，都可以透過北市疫苗預約系統進行第四劑疫苗的預約施打，而為了讓民眾便於預約並刺激施打率，原本僅開放週二及週三上午九點至下午五點的預約系統，延長至週二至週五的上午九點至晚間九點都可以預約。陳正誠表示，已經與民政局進行合作，針對65歲以上長者施打第三劑的順序，依序寄發催種單，呼籲符合資格的民眾踴躍施打。

陳正誠說，除了網路預約施打外，聯合醫院方面也會在特定時間開放疫苗特別門診，讓符合資格的施打者能夠隨到隨掛號隨打；此外配合民政局，北市各區公所也持續「揪團打疫苗」活動，只要符合施打資格者，湊滿10人就可以集體到聯合醫院的院外門診施打疫苗，詳細資訊可上北市衛生局網站查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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