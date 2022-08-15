北市催打第四劑疫苗　柯文哲：確診高峰又來了要抵抗衝擊

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柯文哲形容，就像打橄欖球一樣，知道對方要來衝撞你時，就要擺好姿勢衝撞回去。因此在這個時機點催促大家打疫苗，就可以在九月上旬的高峰時，能夠有效透過疫苗的抵抗力，去衝撞確診的洪峰，也讓確診的狀況不至於對民生經濟太過影響。
衛生局副局長陳正誠補充說明，只要年滿65歲以上的年長者，都可以透過北市疫苗預約系統進行第四劑疫苗的預約施打，而為了讓民眾便於預約並刺激施打率，原本僅開放週二及週三上午九點至下午五點的預約系統，延長至週二至週五的上午九點至晚間九點都可以預約。陳正誠表示，已經與民政局進行合作，針對65歲以上長者施打第三劑的順序，依序寄發催種單，呼籲符合資格的民眾踴躍施打。
陳正誠說，除了網路預約施打外，聯合醫院方面也會在特定時間開放疫苗特別門診，讓符合資格的施打者能夠隨到隨掛號隨打；此外配合民政局，北市各區公所也持續「揪團打疫苗」活動，只要符合施打資格者，湊滿10人就可以集體到聯合醫院的院外門診施打疫苗，詳細資訊可上北市衛生局網站查詢。
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