上午全台悶熱午後中南部小心雷雨！下週恐有熱帶擾動發展
今（15）日午後熱對流發展旺盛，南台灣多處下起大雷雨，台南、高雄部分地區在下午3時到4時出現時雨量50~70毫米的強降雨，預估入夜後雨勢才會慢慢趨緩。中央氣象局表示，明（16）日天氣類型與今日相當類似，由於風向仍是偏東南風到南風，除了台東及恆春半島有局部短暫陣雨以外，其他地區大多維持多雲到晴，午後中南部、大台北地區及各山區仍有局部短暫雷陣雨，特別提醒中南部地區還是有局部大雨發生機率，提醒民眾留意。
氣象局預估，明日各地依舊相當炎熱，高溫可達攝氏33到35度，加上水氣稍多，民眾感受上會比較偏悶熱。氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。
氣象局預報員陳伊秀指出，週四（8/18）之前台灣大多維持上半天晴朗炎熱、午後有雷陣雨的天氣，中南部地區午後可能有局部大雨發生機率，清晨受到海陸風影響，西半部地區可能有局部短暫陣雨。而週六起到下週一（8/20~8/22）太平洋高壓轉強，各地天氣會更晴朗一些，午後雷陣雨則限縮到西半部接近山區的平地及各山區為主。提醒民眾，未來一週外出要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
雖然未來一週天氣普遍晴朗，不過下週起可能稍有變化。根據各國數值模式預估，下週一之後菲律賓東方海面可能有些熱帶擾動醞釀發展，不過目前各國模擬的狀況、生成位置都還還有很大的變數，對台灣影響程度還有待觀察，氣象局會密切留意。