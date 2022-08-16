慕軒酒店夏日新菜「直火炭烤海鮮盤」 身分證3個8打8折
豔陽夏日，正是吃海鮮的季節！矗立蔥鬱林蔭大道的慕軒飯店，2樓GUSTOSO義大利餐廳自即日起至9月30日推出「加勒比海 美食巡航」主題美食季，GUSTOSO餐廳主廚Abraham Tsai以充滿夏日風情的加勒比海料理發想，首推一上桌就吸引眾人目光的「加勒比海雙人炭烤海鮮拼盤」，嚴選美國緬因州龍蝦、挪威鮭魚、澎湖軟絲、馬祖淡菜、肥美虎蝦與當季時蔬，豪爽以直火炭烤，運用香氣濃郁紅椒粉調味，最後擠上焦糖化檸檬汁，鮮甜海味純粹而美好。
除了精緻主菜外，GUSTOSO自助餐檯菜色也不馬虎，視覺繽紛吸睛「牙買加式香料小螯蝦」、島國特色「蒙特塞拉特燉羔羊」、帶有柑橘清香「加勒比海生醃馬林魚」、濃郁椰奶風味「牙買加式燻肉義大利麵」等料理可自取，還有新鮮沙拉水果、冷熱前菜、湯品、現烤Pizza、手工甜點，引領食客味蕾悠遊加勒比海。「安息日辣味海膽番茄冷麵」因應猶太傳統安息日不能開火而衍伸出的冷麵料理，裹著微辣番茄醬汁的麵體搭配清爽蟹肉、雞胸肉與濃郁海膽拌勻享用，最適合夏天品嘗。
主題美食於每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10%起，餐廳同步於8月份提供身分證字號優惠，只要有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠。
雲朗觀光集團「品文旅 礁溪」看好永續旅遊及餐飲市場，將環保食宿概念再升級、攜手五星級飯店廚藝團隊，從產地直上餐桌、採用宜蘭櫻桃鴨、紅心芭樂等在地食材，以歐陸料理烹調手法，即日起推出每人1680元起的全新晚餐精緻套餐。即日起至2022/12/31凡點用晚餐精緻套餐，還可以299元超值加購市價1080元「半隻波士頓活龍蝦餐點」，每日限量，售完為止。
品文旅礁溪特別招攬擁餐飲經歷20年，曾任君品酒店台北及台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto主廚蔡明哲為顧問，蔡主廚曾獲多項國際廚藝賽事獎項-KICC韓國個人前菜及團體挑戰賽金牌、紐西蘭國際名廚挑戰賽開胃菜展示金牌等。主廚及廚藝團隊使用宜蘭龜山島海域的深海鮮味-現流海蝦、櫻桃鴨、宜蘭員山紅心芭樂等在地食材，以歐洲的精緻料理手法演繹出具有濃厚台灣飲食風格的在地宜蘭味；更實踐「從產地到餐桌」的飲食概念，將品文旅礁溪自有農場無毒栽種的新鮮蔬菜，呈現多樣化的料理風味，滿足旅人對於綠色旅行及美食精緻體驗期待的新感受。