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晶華第月餅搞混搭風！紫薯流心雙拼布朗尼：內餡用流的

▲紫薯流心月餅咬下的同時，可以感受到汩汩流出奶黃流心內餡。（圖／台北晶華酒店）
▲紫薯流心月餅咬下的同時，可以感受到汩汩流出奶黃流心內餡。（圖／台北晶華酒店）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-16 07:05:00

距離中秋越近，月餅大戰也就越加白熱化，台北晶華酒店即日起正式推出第二波月餅禮盒搶市，有別於研發口味後、交由食品廠製作的品項，此次上市的「雙月．紫薯流心布朗尼雙拼手工月餅禮盒」是由晶華軒港籍點心主廚吳滿權與法籍點心行政主廚裴洛偉共同創作，當中的紫薯流心月餅是由晶華軒點心主廚吳滿權手工製作，於帶有椰香的廣式餅皮中包入紫心地瓜餡，再於內餡中包入由鹹蛋黃泥與麥芽糖、卡士達粉和奶油製成的奶黃流心餡，咬下的同時，可以感受到汩汩流出的內餡，如絲稠般細滑的口感在齒間流動。

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另一款布朗尼翻糖蛋糕是由法籍點心行政主廚裴洛偉精心打造，於香濃的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成玉兔及星球兩種造型，濃醇香的巧克力滋味，令人回味再三。禮盒外觀則是由梵谷名畫Starry Night 為靈感所設計的壓克力禮盒，限量發售每盒1880元，消費者可自即日起於「晶華美食到你家」官方購物網站選購。

同樣是以梵谷Starry Night為靈感設計外盒包裝的《星月》桃山月餅禮盒主打五星主廚監製、以香醇白豆沙與蛋黃製成的五彩繽紛桃山餅皮，特色獨具的內餡是以玉井愛文芒果、冬山紅心芭樂、東勢巨峰葡萄、麻豆老欉白柚等台灣在地水果，加上大甲芋頭、金山地瓜、萬丹紅豆以及壽豐芝麻等食材入饌，結合Q彈的麻糬以及均勻混入麥芽糖、吃起來擁有如融化起士般牽絲效果的拔絲內餡，禮盒內附大稻埕百年老店「有記名茶」的蜜香紅茶。
 

▲距離中秋越近，月餅大戰也就越加白熱化，台北晶華酒店即日起正式推出。
▲同樣是以梵谷Starry Night為靈感設計外盒包裝的《星月》桃山月餅禮盒主打五星主廚監製。（圖／台北晶華酒店）
另外，遠雄廣場推出各式特色中秋禮盒，包括一之鄉「卡娜赫拉的小動物聯名禮盒」，粉紅兔兔月餅搭配清香不膩口金桔香柚餡，尾韻淡雅清新的檸檬香氣；P助綠豆椪則精選香味特濃的綠豆沙內餡，配上白麻糬的QQ口感。Mister Donut「波堤獅月見中秋禮盒」，特意把波堤獅變身桃山月餅，一次就能吃到「芒果奶黃」及「紫薯麻糬」2種雙餡口味。

想要來點健康好吃無負擔的，上信饌玉「尤加利禮盒」，嚴選製作的夏威夷豆塔，用天然麥芽糖包覆住夏威夷豆，口感紮實、粒粒飽滿，一口咬下很香脆。而人氣品牌重磅星巴克「月光花園」，嚴選桃山餅皮結合星巴克義式咖啡粉製成的「焦糖那堤藏芯月餅」、香甜不膩的「紫薯奶皇藏芯月餅」、「抹茶草莓達克瓦茲」、「巧克力核桃燕麥餅」，還有百吃不膩的「海鹽奶油捲」、與可可核果塔4款小點。最後小茶栽堂「紅香禮盒」，搭配台灣道地自然栽培茶，內含有「金萱相思白玉酥」與「黑烏龍茶」、「月見鳳凰酥」等，作為中秋下午茶組合超合適，金萱茶法式派皮，搭配蜜紅豆與小麻糬，口感豐富多層次，回韻茶甘甜而不膩。 即日起開放網路預購，限時優惠5折起，進一步優惠可網路訂購或洽詢iFG遠雄廣場！

 

▲一之鄉ｘ卡娜赫拉「月光下派對」，是最萌的送禮新選擇。
▲一之鄉ｘ卡娜赫拉「月光下派對」，是最萌的送禮新選擇。（圖／遠雄廣場）

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