晶華第月餅搞混搭風！紫薯流心雙拼布朗尼：內餡用流的

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同樣是以梵谷Starry Night為靈感設計外盒包裝的《星月》桃山月餅禮盒主打五星主廚監製、以香醇白豆沙與蛋黃製成的五彩繽紛桃山餅皮，特色獨具的內餡是以玉井愛文芒果、冬山紅心芭樂、東勢巨峰葡萄、麻豆老欉白柚等台灣在地水果，加上大甲芋頭、金山地瓜、萬丹紅豆以及壽豐芝麻等食材入饌，結合Q彈的麻糬以及均勻混入麥芽糖、吃起來擁有如融化起士般牽絲效果的拔絲內餡，禮盒內附大稻埕百年老店「有記名茶」的蜜香紅茶。
另外，遠雄廣場推出各式特色中秋禮盒，包括一之鄉「卡娜赫拉的小動物聯名禮盒」，粉紅兔兔月餅搭配清香不膩口金桔香柚餡，尾韻淡雅清新的檸檬香氣；P助綠豆椪則精選香味特濃的綠豆沙內餡，配上白麻糬的QQ口感。Mister Donut「波堤獅月見中秋禮盒」，特意把波堤獅變身桃山月餅，一次就能吃到「芒果奶黃」及「紫薯麻糬」2種雙餡口味。
想要來點健康好吃無負擔的，上信饌玉「尤加利禮盒」，嚴選製作的夏威夷豆塔，用天然麥芽糖包覆住夏威夷豆，口感紮實、粒粒飽滿，一口咬下很香脆。而人氣品牌重磅星巴克「月光花園」，嚴選桃山餅皮結合星巴克義式咖啡粉製成的「焦糖那堤藏芯月餅」、香甜不膩的「紫薯奶皇藏芯月餅」、「抹茶草莓達克瓦茲」、「巧克力核桃燕麥餅」，還有百吃不膩的「海鹽奶油捲」、與可可核果塔4款小點。最後小茶栽堂「紅香禮盒」，搭配台灣道地自然栽培茶，內含有「金萱相思白玉酥」與「黑烏龍茶」、「月見鳳凰酥」等，作為中秋下午茶組合超合適，金萱茶法式派皮，搭配蜜紅豆與小麻糬，口感豐富多層次，回韻茶甘甜而不膩。 即日起開放網路預購，限時優惠5折起，進一步優惠可網路訂購或洽詢iFG遠雄廣場！