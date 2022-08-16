浩克兄妹同台過癮飆戲　馬克魯法洛新鮮又興奮

漫威影集《律師女浩克》18日正式上線，艾美獎最佳女主角塔緹阿娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）飾演女浩克珍妮佛華特，是一位專門處理超人類法律案件的律師，不只要適應意外獲得的超能力，更要試圖在律師和超級英雄的雙重身分間取得平衡。共9集的影集將有多位漫威宇宙的角色回歸，包括馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、提姆羅斯（Tim Roth）、黃凱旋（Benedict Wong），皆讓粉絲期待不已。
女主角塔緹阿娜瑪斯蘭尼此次和「浩克」馬克魯法洛對戲，對此開心分享：「不管是我和馬克魯法洛，或是女浩克和浩克，我們都找到了這幾個人物之間最自然、最吸引人的互動方式和角色張力。」而對馬克魯法洛來說，對於能和塔緹阿娜瑪斯蘭尼同台大飆動作戲，更是直呼過癮：「要完美捕捉到動作戲畫面是很辛苦的，不只要站在一個箱子上，臉上貼滿點點，還要在你臉上裝一個攝影機，而拍攝《律師女浩克》是我第一次和另一位演員，身穿相同裝置和在一樣情況下拍攝動作戲，對我來說既新鮮又興奮。」
女浩克與其他英雄之間最顯著的差異在於，比起做一個受人景仰的超級英雄，她更想做一名為正義而戰的律師。製片人溫蒂雅各布森提到，這部影集是關於女性如何在雙重身分之間找到平衡點、進而發自內心接受並喜愛最真實的自己，「塔緹阿娜瑪斯蘭尼演繹了現代女性普遍面臨到的難題，卯足全力試圖在職場上自我突破的同時，仍需要顧慮身邊的家人、朋友、和感情生活。《律師女浩克》正是在這些大家習以為常的生活場景中，找到幽默爆笑的靈感，觀眾捧腹大笑的同時想必也能對劇情感同身受。」