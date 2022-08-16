夏季極端高溫　法國農人改種高粱開創利基市場

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在法國大部分地區種植高粱不需要進行灌溉、不必使用殺蟲劑，而且只要小麥所需1/3的肥料。對庫埃特而言，這些都是種高粱的優點。
40歲庫埃特的高粱田位在巴黎南方75公里聖埃斯科比勒（Saint－Escobille），本季種作已經與腰齊高。他站在田裡說：「高粱讓新形態農業成為可能、更永續，因為它保留資源。我們必須思索下世代農業，如何在不大量耗用水資源的前提下生產糧食。」
然而，在極端高溫的今年，就連高粱產出也會受到影響。他預期今年每公頃高粱田收成會從往常的5、6噸減至3、4噸。
儘管如此，他表示，在法國各地普遍乾旱而用水受限之際，羅亞爾河（Loire River）以北生產高粱不需要灌溉的事實堪稱一項「競爭優勢」。
他說，無麩質的高粱蛋白質含量豐富，而且含有9種必需胺基酸其中8種，但是它在歐洲仍屬小眾市場。
農業部統計顯示，隨著更多像庫埃特兄弟這樣的農人轉而投入高粱種植，法國高粱產量已經從2016年的24萬4000噸增至2021年的40萬噸。
歐洲聯盟數據顯示，歐洲2021－2022年度生產的80萬噸高粱中，僅1/4供人類消費，其餘大部分成為動物飼料。
庫埃特說：「但是夏天越來越熱，可以預期將有更多農人開始改種高粱，取代一部分玉米田。」
庫埃特兄弟正在努力為自家高粱尋找新巿場。他們計劃接下來幾年與當地夥伴一起開發高粱啤酒、素高粱牛排和其他產品。（譯者：何宏儒／核稿：劉淑琴）1110815