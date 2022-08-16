嗆打工詐騙「舉牌沒用」 柯文哲：國家怎麼會這樣處理？
近日來柬埔寨打工詐騙事件頻傳，政府也呼籲國人不要輕易受騙上當，航警局方面也在桃園機場派人宣導，希望能讓遭詐騙的民眾在離開國門之前可以被攔阻下來。不過對於政府的做法，台北市長柯文哲相當不以為然，甚至直接嗆明「舉牌子沒有用」，今（16）日更明白表示「生氣還不如說無言啦，這太好笑了嘛，怎麼會國家處理這個問題的方法是這樣？」
柯文哲表示，柬埔寨打工詐騙能夠預防是很好，但既然已經發生了，就應該靜下心來看如何解決。「我看了不高興的是，怎麼會是警政署長到機場，然後看警察舉牌？」柯文哲說，遇到問題要處理問題，但為什麼國家提出的解決辦法是這個樣子？
現場記者也詢問，若是柯文哲的話會怎麼解決？對此柯則表示，每次遇到問題就要做根本原因分析（RCA），把事件簿做出來，然後按照內容把所有問題列出來，然後針對每個問題寫解決方案。「最起碼，就算沒有外館，總有代表處嘛。」柯文哲說，按照短中長期，緊急救援怎麼做、長期怎麼處理，「但現在看到機場在舉牌子，我看了都覺得實在是太好笑了。」
而據外交部方面表示，我國於柬埔寨並未有代表處，而是由位在越南的「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」兼轄。