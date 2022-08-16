安坑輕軌年底完工！9站點周邊房價大漲　這2站還有2字頭

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由於央北開車沿快速道路行駛，約10分鐘就可抵達台北市大安區，房價卻僅約大安區的1/3，加上區段緊鄰廣闊的河濱公園，生活環境舒適，因而當地客源除了新店在地買家之外，還受到許多台北市換屋族、退休族的青睞，為十四張站周邊引進「脫北輕移民」買盤，並推升市場行情。
張博閔指出，除了央北重劃區外，全台規模最大的捷運聯開案「M.Ark新北捷鑽」也座落十四張站，聯開案的預估投資金額約520億元，可興建總樓地板面積約25萬坪的地標大樓群，提供企業總部、景觀住宅及主題性商業設施，今年Q2已正式啟動招商，將創造上萬個就業機會，可望帶動此區的住宅與商辦買氣。
安坑輕軌南端的台北小城、玫瑰中國城、雙城等站點，因鄰近山坡社區，環境清幽，買方大多為新店在地客，產品以30年以上的公寓、華廈及透天為主，目前房價僅2字頭，低總價的親民房價，頗適合有意卡位捷運宅的小家庭與首購族。
與十四張站僅一站之隔的「新和國小站」，平均住宅單價從2016年的31萬元，漲至2022年的40萬元，漲幅將近3成，是安坑輕軌的房價增值冠軍！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該站雖是新店門牌，但與中和的南勢角鬧區互動密切，由於區段發展成熟，生活機能頗為健全，國小、超商、超市樣樣不缺，不過因周邊為舊市區，房市供給以屋齡逾30年的中古屋居多，且過去因近中和區第一公墓，房價不易大漲，直到近年福地辦理遷葬，以及輕軌即將通車，房市交易量與價格才啟動補漲，算是大器晚成的區段。
第一建經研究中心副理張菱育表示，大多數銀行在核貸時，會根據申貸不動產的所在位置、坪數、申貸人條件等狀況，來評估貸款成數，其中「距離捷運站500公尺以內」的物件，因捷運或輕軌的完工通車，可望激勵區域房價上漲，所以行庫的放貸心態相對積極，不少銀行對站點附近的房屋，核貸成數往往高於一般物件，就算是屋齡較高的中古屋，如有捷運加持，亦有機會取得8成左右的貸款額度，因此有意爭取高成數房貸的買家，可將佈局重點鎖定捷運沿線。