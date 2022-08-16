QQQ！陳柏惟遺憾未「入圍」台獨名單 網：請繼續努力
中國新公佈7名「台獨頑固分子」名單，蕭美琴、蔡其昌名列其中，網友熱議為什麼沒有前立委陳柏惟？陳柏惟隨即發表感言：「這次沒有入圍感到遺憾，會繼續努力。」吸引網友歡樂留言，有人為他抱屈「為什麼沒有你？」也有人勉勵他再接再厲「總有一天會被中共看見」。
中國國台辦今（16）日新公佈7名「台獨頑固分子」，包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇，合併之前已公佈的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮共10人，採取禁止入境等懲戒措施。
消息公佈後，前立委陳柏惟在臉書反省，「這次沒有入圍感到遺憾，會繼續努力」，逗笑上千網友。名列黑名單的立法院副院長蔡其昌，要他「繼續為台灣發聲」！新北市議員李坤城為他抱屈說「中國實在太可惡了。」打馬悍將粉絲團分享貼文內容，喊話「3Q哥加油，相信你的努力，有天會被中共看見～」
網友也接力留言：「全台灣都知道你台獨，你居然沒有入圍，遺珠之憾」、「中共評選會有黑箱作業，支持3Q去上訴」、「看來真的不夠激進！」也有人點出關鍵，指台獨頑固份子必須符合「在裴洛西竄台期間表現尤為惡劣」的資格，裴洛西來台期間，陳柏惟還在居檢，「應該是沒去機場接裴洛西的關係啦」、「下次有機會，繼續努力！」