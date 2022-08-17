新竹警查行車糾紛 意外發現20歲女遭囚「準備送去泰國」
警方追查行車糾紛，竟意外發現人口販運案外案！新竹東區前（15）日凌晨發生一起行車糾紛，2男1女當街持棍棒、空氣槍砸車後逃逸，新竹警方循線追查，昨日前往3位砸車嫌犯的住處逮人，不料意外在屋內發現一位遭囚禁的20歲女子，一問才知嫌犯竟涉經手人口販運，女子正準備被送往泰國。檢警深入偵辦後，再逮回3位共犯，並將涉嫌買賣人口的6嫌聲押禁見。
據了解，33歲何姓男子、31歲張姓女子與30歲葛姓男子，3人與其他駕駛發生行車糾紛，當街持棍棒和空氣槍砸車，行徑囂張，警方接獲報案後，循線找出3人租屋處，上門逮人，想不到竟在屋內發現一位20歲女子，全身是傷，一問竟是遭到囚禁，而且過幾天就準備送去泰國「工作」。
近期國人遭騙往柬埔寨、緬甸、泰國等地，隨即慘遭控制行動，甚至被毆打被性侵的案件頻傳，警方高度重視，深入調查後，發現還有另外3位男子是共犯，將他們一併逮回，6人訊問後依違反人口販運防制法、妨害自由、傷害等罪嫌移送，並向法院聲請羈押。
警方再次強調，對惡性重大的人口販運案件絕對從速從嚴偵辦。呼籲民眾若遇到不合理的高薪海外工作，一定要提高警覺，以免受騙上當。（編輯：倪浩軒）